«Хиберниан» – «Мидтьюлланд»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.62

«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94

Экс-спартаковец МакГиди завершил карьеру

Яковлев назвал экс-игрока «Спартака», который выпивал бутылку виски за пять минут: «Для него это как вода»

ШПЛ. «Селтик» забил девять голов «Данди Юнайтед». Отличился экс-игрок «Рубина»