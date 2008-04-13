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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Говерла
Кривбасс - Говерла: обзор матча 13 апреля 2008
Кривбасс
13.04.2008, воскресенье, 18:00
Чемпионат Украины, 25 тур
1 : 1
Завершен
Говерла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Кривбасс - Говерла
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0
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0
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
Металлург
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