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Судьи
Главный судья:
Питер Винк (Нордвейкерхаут)

Атлетико - Спортинг

11.03.2010, Четверг, 21:00 мск Мадрид, стадион Висенте Кальдерон Трансляция: "НТВ+ Классика" 20:50 (прямая) Лига Европы, 1/8 финала , ответный матч Атлетико - Спортинг
Первый матч:
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