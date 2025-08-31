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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Русенборг
Викинг - Русенборг: обзор матча 31 августа 2025
Викинг
31.08.2025, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
2 : 1
Завершен
Русенборг
39'
В. Бериша (П)
56'
В. Бериша
85'
С. Вяяняйнен
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Викинг - Русенборг
Конец матча
Желтая карточка
Х. Хеггхейм
+4
+4'
Желтая карточка
А. Витри
ГОЛ! 2:1!
С. Вяяняйнен
Замена
С. Свендсен
️️️️
S. Kvia-Egeskog
Замена
H. Rafn Mikaelsson
️️️️
В. Бериша
Замена
Н. Хольм
️️️️
Э. Сейде
Желтая карточка
Э. Сейде
Замена
Х. Хеггхейм
️️️️
С. Бьорсхол
Замена
R. Alte
️️️️
J. Segadal Hansen
Замена
P. Buch Christiansen
️️️️
E. Austbø
Желтая карточка
А. Нильсен Перейра
ГОЛ! 2:0!
В. Бериша
Пас отдал
S. Kvia-Egeskog
Замена
Д. Дуриш
️️️️
J. Reitan-Sunde
Замена
А. Нильсен Перейра
️️️️
U. Jenssen
Второй тайм
+4'
Желтая карточка
В. Бериша
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Бериша
Желтая карточка
Х. Фальшенер
Желтая карточка
U. Jenssen
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
4
Martin Owe Roseth
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
10
Златко Трипич
(К)
ЦП
33
Jakob Segadal Hansen
ЦП
35
Edvin Austbø
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
14
Jesper Reitan-Sunde
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
7
Симен Нордли
ЛВ
10
Оле Селнаэс
(К)
ОП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
9
Дино Исламович
ЦФ
21
Tomas Nemcik
ЦФ
Викинг
1
Кристоффер Классон
ВР
21
A. Baertelsen
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
24
Vetle Auklend
ЦП
18
Ruben Alte
ЦП
25
Ник Д'Агостино
ПВ
11
Hilmir Rafn Mikaelsson
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Русенборг
12
Rasmus Sandberg
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
15
Jonas Sogaard Mortensen
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
5
Håkon Volden
ЦЗ
29
Давид Дуриш
ЛВ
8
Ивер Фоссум
ЦП
24
Мустафа Зейдан
АП
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
3-3-4
1
Остбю
28
Хауген
4
18
Бьорсхол
7
Аскильдсен
10
Трипич
33
35
14
Бериша
26
25
Фальшенер
4-1-1-2-2
12
Тангвик
16
Витри
14
5
4
10
Селнаэс
6
Вяяняйнен
35
Сейде
7
Нордли
21
9
Исламович
18
Бьорсхол
5
Хеггхейм
5
Хеггхейм
18
Бьорсхол
33
18
18
33
14
Бериша
11
11
14
Бериша
26
7
Свендсен
7
Свендсен
26
35
20
20
35
5
19
Перейра
19
Перейра
5
14
29
Дуриш
29
Дуриш
14
35
Сейде
29
Хольм
29
Хольм
35
Сейде
Остались в запасе
Викинг
Русенборг
1
Кристоффер Классон
ВР
21
A. Baertelsen
ЦЗ
24
Vetle Auklend
ЦП
25
Ник Д'Агостино
ПВ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
12
Rasmus Sandberg
ВР
15
Jonas Sogaard Mortensen
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
5
Håkon Volden
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
24
Мустафа Зейдан
АП
Остались в запасе
1
Кристоффер Классон
ВР
21
A. Baertelsen
ЦЗ
24
Vetle Auklend
ЦП
25
Ник Д'Агостино
ПВ
Остались в запасе
12
Rasmus Sandberg
ВР
15
Jonas Sogaard Mortensen
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
5
Håkon Volden
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
24
Мустафа Зейдан
АП
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Статистика матча Викинг - Русенборг
3
4
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
8
7
Нарушения
18
17
Офсайды
1
4
Количество передач
366
430
Сейвы
1
1
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
6
7
Удары из пределов штрафной
10
14
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
2.18
0.66
Матчи команд
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Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
- : -
08.11.2026
КФУМ-Камератене
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Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
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Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Лига чемпионов, Общий этап
Астон Вилла
3 : 1
21.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Викинг
3 : 2
17.10.2026
Фредрикстад
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
- : -
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Кристиансунд
1 : 3
19.09.2026
Русенборг
Информация о матче
Главный судья:
Кристоффер Хагенес
Стадион:
SR-Bank Arena, Stavanger
Игрок матча
Рейтинг
Ветон Бериша
Нападающий
Рейтинг: 8.3
Минут на поле
83
Голы
2
Ассисты
0
Ударов по воротам
3
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