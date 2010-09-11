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Судьи
Главный судья:
Шпилев (Белгород)

Кубань (ЛФЛ) - Иртыш

11.09.2010, Суббота, 19:00 мск Краснодар, стадион Кубань Россия. Первый дивизион, 29 тур Кубань (ЛФЛ) - Иртыш
Россия. Первый дивизион 2010
9 тур
10 мая, понедельник 14:00 Иртыш 2:3 Кубань (ЛФЛ)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Кубань (ЛФЛ) 38 24 8 6 51:20 +31 80
2. Волга НН 38 19 14 5 62:25 +37 71
3. 38 21 7 10 60:41 +19 70
4. КАМАЗ 38 19 9 10 55:43 +12 66
5. Краснодар 38 17 10 11 60:44 +16 61
6. Мордовия 38 16 10 12 53:40 +13 58
7. Урал 38 14 16 8 38:28 +10 58
8. 38 16 9 13 45:44 +1 57
9. Волгарь 38 16 9 13 45:48 -3 57
10. Шинник 38 14 13 11 43:31 +12 55
11. СКА-Хабаровск 38 15 8 15 37:39 -2 53
12. Луч 38 13 13 12 42:42 0 52
13. Химки 38 11 17 10 39:38 +1 50
14. Динамо Бр 38 11 11 16 53:54 -1 44
15. Балтика 38 11 10 17 38:47 -9 43
16. Сочи 38 9 10 19 32:53 -21 37
17. Ротор 38 9 7 22 27:64 -37 34
18. Салют 38 7 13 18 30:47 -17 34
19. Иртыш 38 6 10 22 26:52 -26 28
20. Авангард Кур 38 7 6 25 31:67 -36 27
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