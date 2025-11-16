Определился окончательный состав отборочных групп ЧМ-2026 в Европе
Лига наций. Германия упустила победу на Италией (3:3), ведя в 3 гола, но прошла в 1/2 финала
Мусиала забил Италии в пустые после углового, пока Доннарумма пошел высказывать претензии партнерам
Германия – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025
Холанд отказался общаться с двойником из Молдавии
Определился окончательный состав отборочных групп ЧМ-2026 в Европе
Лига наций. Германия упустила победу на Италией (3:3), ведя в 3 гола, но прошла в 1/2 финала
Мусиала забил Италии в пустые после углового, пока Доннарумма пошел высказывать претензии партнерам
Германия – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2025
Сын Буффона будет играть не за Италию
Холанд отказался общаться с двойником из Молдавии
Отбор ЧМ-2026. Холанд помог Норвегии разгромить на выезде Молдавию (5:0)
Молдавия – Норвегия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2025
Определились претенденты на выход в стыковые матчи отбора ЧМ через Лигу наций, Сан-Марино – 14-е в очереди
Стали известны состав корзин для жеребьевки 1/4 финала Лиги наций и участники стыковых матчей