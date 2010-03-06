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Расписание матчей
Англия. Кубок
Портсмут - Бирмингем Сити
Портсмут - Бирмингем Сити: обзор матча 06 марта 2010
Портсмут
06.03.2010, суббота, 15:30
Англия. Кубок, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Портсмут - Бирмингем Сити
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0
0
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0
0
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