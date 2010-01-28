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Судьи
Главный судья:
Коджиа Коффи

Алжир - Египет

28.01.2010, Четверг, 22:30 мск Бенгела, стадион Кумплешу да Сеньор да Граса Трансляция: "Евроспорт" 22:15 (прямая) Кубок Африканских Наций, 1/2 финала Алжир - Египет
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