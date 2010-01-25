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Судьи
Главный судья:
Жером Дэймон (ЮАР)

Египет - Камерун

25.01.2010, Понедельник, 19:00 мск Бенгела, стадион Кумплешу да Сеньор да Граса Кубок Африканских Наций, 1/4 финала Египет - Камерун
Кубок Африканских Наций 2008
Финал,
10 февраля, воскресенье 20:00 Камерун 0:1 Египет
Кубок Африканских Наций 2008, группа C
1 тур
22 января, вторник 20:00 Египет 4:2 Камерун
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