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Судьи
Главный судья:
Альмир Каюмов (Москва)
Помощники:
М. Еровенко (Краснодар), Н. Богач (Люберцы)

Амкар-Пермь - Ростов

28.08.2010, Суббота, 16:15 мск Пермь, стадион Звезда Трансляция: "НТВ Плюс Наш футбол" - 15:55 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 19 тур Амкар-Пермь - Ростов Молодежные команды: 1 - 0
Россия. Премьер-Лига 2010
5 тур
11 апреля, воскресенье 18:30 Ростов 2:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2009
30 тур
29 ноября, воскресенье 14:00 Ростов 1:1 Амкар-Пермь
1 тур
14 марта, суббота 12:00 Амкар-Пермь 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2007
30 тур
11 ноября, воскресенье 14:00 Ростов 2:0 Амкар-Пермь
1 тур
11 марта, воскресенье 16:00 Амкар-Пермь 3:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2006
24 тур
25 октября, среда 00:00 Ростов 1:1 Амкар-Пермь
9 тур
13 мая, суббота 00:00 Амкар-Пермь 1:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
22 тур
10 сентября, суббота 00:00 Ростов 2:0 Амкар-Пермь
7 тур
1 мая, воскресенье 14:00 Амкар-Пермь 1:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2004
27 тур
24 октября, воскресенье 00:00 Ростов 0:0 Амкар-Пермь
4 тур
3 апреля, суббота 00:00 Амкар-Пермь 2:0 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 8 2 61:21 +40 68
2. ЦСКА 30 18 8 4 51:22 +29 62
3. Рубин 30 15 13 2 37:16 +21 58
4. Спартак М 30 13 10 7 43:33 +10 49
5. Локомотив 30 13 9 8 34:29 +5 48
6. Спартак Нч 30 12 8 10 40:37 +3 44
7. Динамо М 30 9 13 8 38:31 +7 40
8. Томь 30 10 7 13 35:43 -8 37
9. Ростов 30 10 4 16 27:44 -17 34
10. Сатурн 30 8 10 12 27:38 -11 34
11. Анжи 30 9 6 15 29:39 -10 33
12. Ахмат 30 8 9 13 28:34 -6 33
13. Крылья Советов 30 7 10 13 28:40 -12 31
14. Амкар-Пермь 30 8 6 16 24:35 -11 30
15. Алания 30 7 9 14 25:41 -16 30
16. Сибирь 30 4 8 18 34:58 -24 20
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