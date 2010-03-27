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Судьи
Главный судья:
Евгений Турбин (Дмитров)
Помощники:
Д. Мосякин, А. Кобзев (оба - Москва)
Делегат:
И. Синер (Омск)

Крылья Советов - Томь

27.03.2010, Суббота, 13:30 мск Самара, стадион Металлург Трансляция: "НТВ+ Наш футбол" 13:15 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 3 тур Крылья Советов - Томь Молодежные команды: 1 - 1
Россия. Премьер-лига 2009
30 тур
29 ноября, воскресенье 14:00 Крылья Советов 1:3 Томь
1 тур
15 марта, воскресенье 16:00 Томь 0:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2008
20 тур
31 августа, воскресенье 15:00 Томь 0:4 Крылья Советов
6 тур
19 апреля, суббота 13:00 Крылья Советов 3:0 Томь
Россия. Премьер-лига 2007
24 тур
23 сентября, воскресенье 16:00 Крылья Советов 1:1 Томь
10 тур
20 мая, воскресенье 16:00 Томь 1:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2006
23 тур
22 октября, воскресенье 00:00 Томь 2:1 Крылья Советов
8 тур
6 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 2:1 Томь
Россия. Премьер-лига 2005
18 тур
31 июля, воскресенье 16:00 Томь 4:2 Крылья Советов
3 тур
3 апреля, воскресенье 15:00 Крылья Советов 1:1 Томь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 8 2 61:21 +40 68
2. ЦСКА 30 18 8 4 51:22 +29 62
3. Рубин 30 15 13 2 37:16 +21 58
4. Спартак М 30 13 10 7 43:33 +10 49
5. Локомотив 30 13 9 8 34:29 +5 48
6. Спартак Нч 30 12 8 10 40:37 +3 44
7. Динамо М 30 9 13 8 38:31 +7 40
8. Томь 30 10 7 13 35:43 -8 37
9. Ростов 30 10 4 16 27:44 -17 34
10. Сатурн 30 8 10 12 27:38 -11 34
11. Анжи 30 9 6 15 29:39 -10 33
12. Ахмат 30 8 9 13 28:34 -6 33
13. Крылья Советов 30 7 10 13 28:40 -12 31
14. Амкар-Пермь 30 8 6 16 24:35 -11 30
15. Алания 30 7 9 14 25:41 -16 30
16. Сибирь 30 4 8 18 34:58 -24 20
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