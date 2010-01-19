Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Аккрингтон Стэнли - Гиллинхэм
Аккрингтон Стэнли - Гиллинхэм: обзор матча 19 января 2010
Аккрингтон Стэнли
19.01.2010, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Гиллинхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аккрингтон Стэнли - Гиллинхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
- : -
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 11 тур
Аккрингтон Стэнли
3 : 1
17.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Олдхэм
0 : 0
10.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 11 тур
Аккрингтон Стэнли
3 : 1
17.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Стадион:
Хам
Новости команд
Все
Аккрингтон Стэнли
Гиллинхэм
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Клопп – о календаре: «Мы не можем отдыхать неделю, а потом сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к игре в ЛЧ»
2020.01.28 18:29
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
Клопп – о календаре: «Мы не можем отдыхать неделю, а потом сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к игре в ЛЧ»
2020.01.28 18:29
Президент клуба 3-й лиги Англии: «Клопп и «Ливерпуль», вы позорите себя и убиваете Кубок Англии»
2020.01.28 07:44
21
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и другие результаты
2019.01.26 20:00
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» выбил «Суонси» и другие результаты
2016.09.22 00:14
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+