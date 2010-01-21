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Судьи
Главный судья:
Мохамед Бенуза (Алжир)

Габон - Замбия

21.01.2010, Четверг, 19:00 мск Бенгела, стадион Кумплешу да Сеньор да Граса Кубок Африканских Наций, 3 тур Габон - Замбия
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Замбия 3 1 1 1 5:5 0 4
2. Камерун 3 1 1 1 5:5 0 4
3. Габон 3 1 1 1 2:2 0 4
4. Тунис 3 0 3 0 3:3 0 3
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