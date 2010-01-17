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Судьи
Главный судья:
Коджия Коффи (Бенин)

Габон - Тунис

17.01.2010, Воскресенье, 19:00 мск Лубанго, стадион Эштадиу Алту да Шела Кубок Африканских Наций, 2 тур Габон - Тунис
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Замбия 3 1 1 1 5:5 0 4
2. Камерун 3 1 1 1 5:5 0 4
3. Габон 3 1 1 1 2:2 0 4
4. Тунис 3 0 3 0 3:3 0 3
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