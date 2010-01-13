Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Коман Кулибали (Мали)

Замбия - Тунис

13.01.2010, Среда, 21:30 мск Лубанго, стадион Эштадиу Алту да Шела Кубок Африканских Наций, 1 тур Замбия - Тунис
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Замбия 3 1 1 1 5:5 0 4
2. Камерун 3 1 1 1 5:5 0 4
3. Габон 3 1 1 1 2:2 0 4
4. Тунис 3 0 3 0 3:3 0 3
...
  • Читайте нас: 