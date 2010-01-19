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Судьи
Главный судья:
Эдди Майллет (Сейшелы)

Буркина-Фасо - Гана

19.01.2010, Вторник, 19:00 мск Луанда, стадион Эштадиу Сидаде Университариа Кубок Африканских Наций, 3 тур Буркина-Фасо - Гана
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Кот-д'Ивуар 2 1 1 0 3:1 +2 4
2. Гана 2 1 0 1 2:3 -1 3
3. Буркина-Фасо 2 0 1 1 0:1 -1 1
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