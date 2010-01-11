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Судьи
Главный судья:
Бадара Диатта (Сенегал)

Малави - Алжир

11.01.2010, Понедельник, 16:45 мск Луанда, стадион Эштадиу Сидаде Университариа Кубок Африканских Наций, 1 тур Малави - Алжир
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ангола 3 1 2 0 6:4 +2 5
2. Алжир 3 1 1 1 1:3 -2 4
3. Мали 3 1 1 1 7:6 +1 4
4. Малави 3 1 0 2 4:5 -1 3
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