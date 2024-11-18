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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Пеньяроль - Дефенсор Спортинг
Пеньяроль - Дефенсор Спортинг: обзор матча 18 ноября 2024
Пеньяроль
18.11.2024, понедельник, 00:30
Уругвай. Примера, 13 тур
2 : 0
Завершен
Дефенсор Спортинг
45+5'
L. Fernández
90+3'
A. Medina
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пеньяроль - Дефенсор Спортинг
ГОЛ! 2:0!
A. Medina
90'
+3
Желтая карточка
D. García
90'
+2
86'
Замена
E. Cuello Gutiérrez
️️️️
F. Barrios
Замена
Г. Рамирес
️️️️
Д. Баез
78'
Замена
М. Оливера
️️️️
L. Hernández
78'
70'
Замена
J. Manuel Jorge
️️️️
J. Álvarez
Замена
A. Medina
️️️️
M. Silvera
68'
Замена
R. Perez
️️️️
L. Fernández
67'
Замена
F. Batista
️️️️
Л. Секейра
57'
46'
Замена
A. Barco
️️️️
F. Cadenazzi
46'
Замена
X. Biscayzacú Vázquez
️️️️
W. Montoya
ГОЛ! 1:0!
L. Fernández
45'
+5
45'
+1
Желтая карточка
F. Cadenazzi
39'
Замена
J. Viacava
️️️️
Х. Вальенте
36'
Вторая желтая
Г. де лос Сантос
Желтая карточка
Л. Секейра
36'
36'
Желтая карточка
Г. де лос Сантос
34'
Желтая карточка
J. Álvarez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пеньяроль
29
Washington Aguerre
ВР
2
Guzmán Rodríguez
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
14
Damián García
ЦП
13
Eduardo Darías
ЦП
10
Leonardo Fernández
ЦП
20
Javier Méndez
ЦП
28
Леонардо Секейра
ПВ
27
Lucas Hernández
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Дефенсор Спортинг
12
Кевин Доусон
ВР
4
Ренцо Джампаоли
ЦЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
80
Agustin Soria
ЦП
59
Walter Montoya
ЦП
5
Francisco Barrios
ЦП
21
Хоакин Вальенте
ЦП
16
José Álvarez
ЦФ
17
Felipe Cadenazzi
ЦФ
77
Claudio Spinelli
ЦФ
11
Lucas Agazzi
ЦФ
Главный тренер
Мартин Варини
Пеньяроль
1
Guillermo De Amores
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЛЗ
2
Léo Coelho
ЦЗ
20
Pedro Milans
ЦЗ
18
Camilo Mayada
ЦП
23
Rodrigo Perez
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
10
A. Medina
ЦФ
9
Facundo Batista
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Дефенсор Спортинг
1
Matías Dufour
ВР
23
Juan Viacava
ЦЗ
5
Alfonso Barco
ЦЗ
14
Mauricio Amaro
ЦП
27
Juan Manuel Jorge
ЦП
30
Erico Cuello Gutiérrez
ЦП
10
Xavier Biscayzacú Vázquez
ЦП
19
Rodrigo Dudok
ЦФ
28
Luan Figueiroa Brito
ЦФ
28
Augusto Cambón
ЦФ
2-4-1-3
29
2
22
Суарес
14
10
20
13
28
Секейра
11
28
Баез
27
2-4-4
12
Доусон
4
Джампаоли
3
де лос Сантос
59
5
21
Вальенте
80
11
77
17
16
27
15
Оливера
15
Оливера
27
10
23
23
10
28
Баез
11
Рамирес
11
Рамирес
28
Баез
11
10
10
11
28
Секейра
9
9
28
Секейра
21
Вальенте
23
23
21
Вальенте
17
5
5
17
16
27
27
16
5
30
30
5
59
10
10
59
Остались в запасе
Пеньяроль
Дефенсор Спортинг
1
Guillermo De Amores
ВР
2
Léo Coelho
ЦЗ
20
Pedro Milans
ЦЗ
18
Camilo Mayada
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
1
Matías Dufour
ВР
14
Mauricio Amaro
ЦП
19
Rodrigo Dudok
ЦФ
28
Luan Figueiroa Brito
ЦФ
28
Augusto Cambón
ЦФ
Главный тренер
Мартин Варини
Остались в запасе
1
Guillermo De Amores
ВР
2
Léo Coelho
ЦЗ
20
Pedro Milans
ЦЗ
18
Camilo Mayada
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Остались в запасе
1
Matías Dufour
ВР
14
Mauricio Amaro
ЦП
19
Rodrigo Dudok
ЦФ
28
Luan Figueiroa Brito
ЦФ
28
Augusto Cambón
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Главный тренер
Мартин Варини
Статистика матча Пеньяроль - Дефенсор Спортинг
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 0
19.11.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 14 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
16.11.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 13 тур
Пеньяроль
1 : 1
31.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 12 тур
Хувентуд
0 : 0
24.10.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 11 тур
Ливерпуль
1 : 0
19.10.2026
Пеньяроль
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 15 тур
Хувентуд
0 : 1
23.11.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 14 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
16.11.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 13 тур
Прогресо
0 : 2
01.11.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 12 тур
Дефенсор Спортинг
3 : 3
24.10.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 11 тур
Бостон Ривер
1 : 0
17.10.2026
Дефенсор Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Густаво Техера
(Монтевидео)
Стадион:
Эстадио Кампеон дель Сигло
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