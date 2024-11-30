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Расписание матчей
Англия. Кубок
Питерборо Юнайтед - Ноттс Каунти
Питерборо Юнайтед - Ноттс Каунти: обзор матча 30 ноября 2024
Питерборо Юнайтед
30.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 2 раунд
4 : 3
Завершен
Ноттс Каунти
10'
Р. Джонс
73'
Р. Джонс
77'
Д. Рэндалл
87'
A. Odoh
13'
C. Scott
16'
M. Platt
90+6'
Д. Эббот
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Питерборо Юнайтед - Ноттс Каунти
90'
+8
Желтая карточка
Д. Эббот
90'
+6
ГОЛ! 4:3!
Д. Эббот
Замена
C. Conn-Clarke
️️️️
К. Поку
90'
+3
Замена
C. Hayes
️️️️
Д. Рэндалл
90'
+3
ГОЛ! 4:2!
A. Odoh
Пас отдал
S. Curtis
87'
80'
Желтая карточка
S. Austin
ГОЛ! 3:2!
Д. Рэндалл
Пас отдал
A. Odoh
77'
75'
Замена
Р. МакДональд
️️️️
Д. Хинчи
ГОЛ! 2:2!
Р. Джонс
Пас отдал
A. Collins
73'
Замена
J. Sparkes
️️️️
J. Katongo
71'
Замена
A. Odoh
️️️️
M. Mothersille
71'
66'
Замена
J. Brown
️️️️
А. Джатта
65'
Замена
Д. Мартин
️️️️
C. Scott
65'
Замена
S. Austin
️️️️
Н. Царулла
65'
Замена
Л. Несс
️️️️
L. Macari
Замена
G. Nevett
️️️️
Э. Фернандес
46'
16'
ГОЛ! 1:2!
M. Platt
Пас отдал
Н. Царулла
13'
ГОЛ! 1:1!
C. Scott
Пас отдал
M. Palmer
ГОЛ! 1:0!
Р. Джонс
Пас отдал
К. Поку
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Питерборо Юнайтед
41
Николас Билокапич
ВР
2
Jadel Katongo
ЦЗ
29
Sam Curtis
ЦЗ
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
5
Oscar Wallin
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
17
Кваме Поку
АП
31
Джоэл Рэндалл
ПВ
8
Archie Collins
ЦФ
29
Malik Mothersille
ЦФ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Ноттс Каунти
1
Алекс Басс
ВР
28
Lewis Macari
ЦЗ
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
2
Келлан Гордон
ПАЗ
33
Джордж Эббот
ОП
6
Джек Хинчи
ЦП
18
Matt Palmer
ЦП
5
Matthew Platt
ЦФ
20
Cedwyn Scott
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Питерборо Юнайтед
13
Уилл Блэкмор
ВР
30
George Nevett
ЦЗ
33
James Dornelly
ЦЗ
5
Эктор Киприану
ОП
22
Donay O'Brien-Brady
ЦП
3
Jack Sparkes
ЦФ
7
Cian Hayes
ЦФ
14
Abraham Odoh
ЦФ
20
Chris Conn-Clarke
ЦФ
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
13
Milai Perott
ВР
3
Род МакДональд
ЦЗ
12
Лукас Несс
ЦЗ
44
Madou Cisse
ЦП
8
Sam Austin
ЦФ
16
Джош Мартин
ЦФ
20
Jevani Brown
ЦФ
4-1-2-3
41
Билокапич
2
37
Фернандес
5
29
15
17
Поку
31
Рэндалл
26
Джонс
29
8
2-2-2-4
1
Басс
28
4
Бедо
2
Гордон
33
Эббот
6
Хинчи
18
25
Царулла
20
Джатта
20
5
37
Фернандес
30
30
37
Фернандес
2
3
3
2
31
Рэндалл
7
7
31
Рэндалл
29
14
14
29
17
Поку
20
20
17
Поку
6
Хинчи
3
МакДональд
3
МакДональд
6
Хинчи
28
12
Несс
12
Несс
28
25
Царулла
8
8
25
Царулла
20
16
Мартин
16
Мартин
20
20
Джатта
20
20
20
Джатта
Остались в запасе
Питерборо Юнайтед
Ноттс Каунти
13
Уилл Блэкмор
ВР
33
James Dornelly
ЦЗ
5
Эктор Киприану
ОП
22
Donay O'Brien-Brady
ЦП
Главный тренер
Грант Маккэнн
21
Sam Slocombe
ВР
13
Milai Perott
ВР
44
Madou Cisse
ЦП
Главный тренер
Мартин Аллен
Остались в запасе
13
Уилл Блэкмор
ВР
33
James Dornelly
ЦЗ
5
Эктор Киприану
ОП
22
Donay O'Brien-Brady
ЦП
Остались в запасе
21
Sam Slocombe
ВР
13
Milai Perott
ВР
44
Madou Cisse
ЦП
Главный тренер
Грант Маккэнн
Главный тренер
Мартин Аллен
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Ноттс Каунти
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 18 тур
Лейтон Ориент
- : -
01.12.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
1 : 2
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 18 тур
Ноттс Каунти
- : -
01.12.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
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