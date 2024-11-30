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Расписание матчей
Англия. Кубок
Аккрингтон Стэнли - Суиндон Таун
Аккрингтон Стэнли - Суиндон Таун: обзор матча 30 ноября 2024
Аккрингтон Стэнли
30.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 2 раунд
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 1
Завершен
Суиндон Таун
17'
Т. Уолтон
90+1'
Т. Уолтон
45+2'
Г. Холл
70'
J. Cotterill
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Аккрингтон Стэнли - Суиндон Таун
ГОЛ!
N. Khumbeni
4:1
ГОЛ!
У. Райт
3:1
ГОЛ!
Б. Вудс
3:0
Пенальти не реализован!
J. Cotterill
ГОЛ!
J. Knowles
2:0
Пенальти не реализован!
А. Дринан
ГОЛ!
A. Popoola
1:0
Желтая карточка
S. Conneely
117'
Замена
J. Knowles
️️️️
Т. Уолтон
111'
Замена
A. Popoola
️️️️
Д. Костеллоу
98'
96'
Замена
P. Glatzel
️️️️
Г. Смит
91'
Замена
H. Minturn
️️️️
Г. Холл
91'
Замена
R. Longelo
️️️️
Д. Кокс
91'
Замена
J. McGregor
️️️️
R. Delaney
ГОЛ! 2:2!
Т. Уолтон
90'
+1
Замена
S. Conneely
️️️️
L. Coyle
90'
Замена
A. Hunter
️️️️
C. O'Brien
78'
Замена
A. Henderson
️️️️
J. Woods
78'
70'
ГОЛ! 1:2!
J. Cotterill
Пас отдал
Г. Смит
63'
Пенальти не реализован!
Г. Смит
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Г. Холл
Пас отдал
Г. Смит
45'
+1
Замена
J. Cotterill
️️️️
К. Тшиманга
41'
Красная карточка
D. Butterworth
25'
Желтая карточка
Г. Килкенни
ГОЛ! 1:0!
Т. Уолтон
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аккрингтон Стэнли
14
Sonny Aljofree
ЦЗ
3
Zach Awe
ЦЗ
38
Connor O'Brien
ЦЗ
11
Дара Костеллоу
ЛВ
6
Liam Coyle
ЦП
27
Nelson Khumbeni
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
23
Тайлер Уолтон
ЦП
31
William Crellin
ЦФ
2
D. Love
ЦФ
39
Josh Woods
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Суиндон Таун
1
Jack Bycroft
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
10
Гарри Смит
ЦФ
23
Ryan Delaney
ЦФ
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
23
Аарон Дринан
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Аккрингтон Стэнли
1
Michael Kelly
ВР
25
Joshua Smith
ЦЗ
28
Seamus Conneely
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
45
Ashley Hunter
ЦФ
19
Anjola Popoola
ЦФ
11
Jimmy Knowles
ЦФ
27
Lewis Trickett
ЦФ
Суиндон Таун
31
Harrison Minturn
ЦЗ
10
Rosaire Longelo
ЦП
33
Joel McGregor
ЦП
30
Joel Cotterill
ЦП
11
Sean McGurk
ЦФ
12
Daniel Barden
ЦФ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
17
Botan Ameen
ЦФ
9
Paul Glatzel
ЦФ
3-4-1-3
14
3
38
6
16
Вудс
23
Уолтон
27
11
Костеллоу
39
2
31
4-1-5
1
12
Райт
24
Холл
22
Собовале
27
Кокс
18
Килкенни
10
Смит
14
23
Дринан
20
Тшиманга
23
6
28
28
6
39
10
10
39
38
45
45
38
11
Костеллоу
19
19
11
Костеллоу
23
Уолтон
11
11
23
Уолтон
24
Холл
31
31
24
Холл
27
Кокс
10
10
27
Кокс
23
33
33
23
20
Тшиманга
30
30
20
Тшиманга
10
Смит
9
9
10
Смит
Остались в запасе
Аккрингтон Стэнли
Суиндон Таун
1
Michael Kelly
ВР
25
Joshua Smith
ЦЗ
27
Lewis Trickett
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
11
Sean McGurk
ЦФ
12
Daniel Barden
ЦФ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
17
Botan Ameen
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Остались в запасе
1
Michael Kelly
ВР
25
Joshua Smith
ЦЗ
27
Lewis Trickett
ЦФ
Остались в запасе
11
Sean McGurk
ЦФ
12
Daniel Barden
ЦФ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
17
Botan Ameen
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Главный тренер
Бен Гарнер
Статистика матча Аккрингтон Стэнли - Суиндон Таун
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 18 тур
Аккрингтон Стэнли
- : -
01.12.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
1 : 1
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гиллинхэм
- : -
01.12.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
0 : 2
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
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