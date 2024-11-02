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Расписание матчей
Англия. Кубок
Бэрроу - Донкастер Роверс
Бэрроу - Донкастер Роверс: обзор матча 02 ноября 2024
Бэрроу
02.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1 раунд
0 : 1
Завершен
Донкастер Роверс
83'
P. Kelly
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бэрроу - Донкастер Роверс
83'
ГОЛ! 0:1!
P. Kelly
Пас отдал
H. Clifton
Замена
D. Telford
️️️️
Д. Гарнер
78'
76'
Замена
Д. Айронсайд
️️️️
Б. Шарп
76'
Замена
J. Gibson
️️️️
K. Hurst
Желтая карточка
Э. Ньюби
71'
Замена
Ч. Кирк
️️️️
C. Mahoney
63'
Замена
Э. Ньюби
️️️️
K. Kouyate
56'
52'
Замена
Б. Флеминг
️️️️
J. Maxwell
46'
Замена
P. Kelly
️️️️
J. Senior
Желтая карточка
N. Eccleston
39'
25'
Замена
H. Clifton
️️️️
J. Sterry
Желтая карточка
Д. Гарнер
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бэрроу
23
Wyll Stanway
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
12
Neo Eccleston
ЦЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
23
Connor Mahoney
ЦП
42
Theo Vassell
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
17
Katia Kouyate
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
6
Niall Canavan
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Донкастер Роверс
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
3
James Maxwell
ЦЗ
2
Jamie Sterry
ЦЗ
5
Joseph Olowu
ЦЗ
6
John-Alan McGrath
ЦЗ
14
Билли Шарп
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
4
Owen Bailey
ЦФ
23
Jack Senior
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Бэрроу
12
Люк Дэниэльс
ВР
25
Чарли Кирк
ЛВ
38
Charlie Weston
ЦП
22
Chris Popov
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
29
Junior Tiensia
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
Донкастер Роверс
19
Брендон Флеминг
ЛЗ
26
Том Андерсон
ЦЗ
22
Patrick Kelly
ЦП
10
J. Sbarra
ЦП
15
Harry Clifton
ЦП
9
Джо Айронсайд
ЦФ
33
Ben Close
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
3-3-4
23
7
Джексон
22
12
23
42
16
17
6
19
Гарнер
16
4-5
28
Шарман-Лоу
2
5
6
3
21
23
4
8
43
23
25
Кирк
25
Кирк
23
17
11
Ньюби
11
Ньюби
17
19
Гарнер
19
19
19
Гарнер
3
19
Флеминг
19
Флеминг
3
23
22
22
23
2
15
15
2
14
Шарп
9
Айронсайд
9
Айронсайд
14
Шарп
21
14
14
21
Остались в запасе
Бэрроу
Донкастер Роверс
12
Люк Дэниэльс
ВР
38
Charlie Weston
ЦП
22
Chris Popov
ЦП
29
Junior Tiensia
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
26
Том Андерсон
ЦЗ
10
J. Sbarra
ЦП
33
Ben Close
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
38
Charlie Weston
ЦП
22
Chris Popov
ЦП
29
Junior Tiensia
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
Остались в запасе
26
Том Андерсон
ЦЗ
10
J. Sbarra
ЦП
33
Ben Close
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Главный тренер
Пол Диков
Статистика матча Бэрроу - Донкастер Роверс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 22 тур
Бэрроу
- : -
09.12.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
1 : 2
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
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