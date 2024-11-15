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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Монтевидео Уондерерс - Пеньяроль
Монтевидео Уондерерс - Пеньяроль: обзор матча 15 ноября 2024
Монтевидео Уондерерс
15.11.2024, пятница, 01:30
Уругвай. Примера, 12 тур
0 : 2
Завершен
Пеньяроль
10'
F. Batista
18'
L. Fernández
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монтевидео Уондерерс - Пеньяроль
Желтая карточка
P. Lima
90'
+2
78'
Замена
И. Соса
️️️️
L. Fernández
Замена
S. Guzmán
️️️️
N. Royón
73'
60'
Замена
Л. Секейра
️️️️
E. Darías
60'
Замена
Ф. Авенатти
️️️️
F. Batista
59'
Замена
A. Medina
️️️️
Д. Баез
Замена
J. Da Silva
️️️️
M. Silveira
46'
Замена
E. Crucci
️️️️
T. Viudez
46'
Замена
N. Queiroz
️️️️
G. Vega
46'
46'
Замена
Д. Суарес
️️️️
P. Milans
Замена
P. Lima
️️️️
К. Ролон
42'
Вторая желтая
E. García
39'
Желтая карточка
E. García
34'
25'
Желтая карточка
R. Perez
18'
ГОЛ! 0:2!
L. Fernández
Желтая карточка
M. Silveira
17'
10'
ГОЛ! 0:1!
F. Batista
Желтая карточка
К. Ролон
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монтевидео Уондерерс
1
Mauro Silveira
ВР
13
M. Aguirregaray
ЦЗ
14
Mateo Acosta
ЦЗ
23
Emiliano García
ЦЗ
4
Lucas Morales
ЦЗ
7
Gonzalo Vega
ЦП
8
Кевин Ролон
ЦП
16
José Alberti
ЦП
8
Bruno Veglio
ЦП
10
Tabaré Viudez
ЦП
15
Nicolás Royón
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Капуччо
Пеньяроль
29
Washington Aguerre
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЛЗ
2
Guzmán Rodríguez
ЦЗ
20
Pedro Milans
ЦЗ
2
Léo Coelho
ЦЗ
13
Eduardo Darías
ЦП
10
Leonardo Fernández
ЦП
23
Rodrigo Perez
ЦП
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
9
Facundo Batista
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Монтевидео Уондерерс
25
Jhonny Da Silva
ВР
4
Mario Risso
ЦЗ
2
Paulo Lima
ЦЗ
15
Martín Suárez
ЦП
5
Nicolás Queiroz
ЦП
20
Santiago Guzmán
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЦП
29
Esteban Crucci
ЦФ
11
Matias Fonseca
ЦФ
9
Christian Franco
ЦФ
Пеньяроль
1
Guillermo De Amores
ВР
22
Дамиан Суарес
ПЗ
18
Camilo Mayada
ЦП
20
Javier Méndez
ЦП
14
Damián García
ЦП
15
Игнасио Соса
ЦП
28
Леонардо Секейра
ПВ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
10
A. Medina
ЦФ
4-5-1
1
13
23
4
14
8
Ролон
16
8
10
7
15
4-3-3
29
2
20
2
15
Оливера
13
10
23
9
28
Баез
11
1
25
25
1
8
Ролон
2
2
8
Ролон
7
5
5
7
15
20
20
15
10
29
29
10
20
22
Суарес
22
Суарес
20
10
15
Соса
15
Соса
10
13
28
Секейра
28
Секейра
13
9
20
Авенатти
20
Авенатти
9
28
Баез
10
10
28
Баез
Остались в запасе
Монтевидео Уондерерс
Пеньяроль
4
Mario Risso
ЦЗ
15
Martín Suárez
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЦП
11
Matias Fonseca
ЦФ
9
Christian Franco
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Капуччо
1
Guillermo De Amores
ВР
18
Camilo Mayada
ЦП
20
Javier Méndez
ЦП
14
Damián García
ЦП
27
Lucas Hernández
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Остались в запасе
4
Mario Risso
ЦЗ
15
Martín Suárez
ЦП
32
Агустин Альбаррасин
ЦП
11
Matias Fonseca
ЦФ
9
Christian Franco
ЦФ
Остались в запасе
1
Guillermo De Amores
ВР
18
Camilo Mayada
ЦП
20
Javier Méndez
ЦП
14
Damián García
ЦП
27
Lucas Hernández
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Капуччо
Главный тренер
Диего Агирре
Статистика матча Монтевидео Уондерерс - Пеньяроль
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 15 тур
Ливерпуль
0 : 2
20.11.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Монтевидео Уондерерс
2 : 1
17.11.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 13 тур
Пеньяроль
1 : 1
31.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 12 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 1
25.10.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 11 тур
Расинг М
3 : 0
17.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 0
19.11.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 14 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
16.11.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 13 тур
Пеньяроль
1 : 1
31.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 12 тур
Хувентуд
0 : 0
24.10.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 11 тур
Ливерпуль
1 : 0
19.10.2026
Пеньяроль
Информация о матче
Главный судья:
Javier Burgos, Uruguay
Стадион:
Альфредо Виктор Виера
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