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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Цюрих
Базель - Цюрих: обзор матча 24 марта 2010
Базель
24.03.2010, среда, 21:45
Чемпионат Швейцарии, 26 тур
4 : 1
Завершен
Цюрих
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Статистика матча Базель - Цюрих
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Информация о матче
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