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Расписание матчей
Лига чемпионов Африки
Эсперанс - Джолиба
Эсперанс - Джолиба: обзор матча 26 ноября 2024
Эсперанс
26.11.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов Африки, группа D, 1 тур
4 : 0
Завершен
Джолиба
4'
R. Bouchniba
40'
Э. Моквана
76'
O. Bouguerra
90+5'
K. Maacha
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эсперанс - Джолиба
ГОЛ! 4:0!
K. Maacha
90'
+5
86'
Желтая карточка
A. Keita
Замена
K. Maacha
️️️️
Э. Моквана
82'
Желтая карточка
A. Ben Mohamed
78'
ГОЛ! 3:0!
O. Bouguerra
76'
75'
Замена
Y. Simpara
️️️️
S. Diabate
72'
Желтая карточка
D. Sogoba
Замена
A. Ben Mohamed
️️️️
Я. Мерья
69'
63'
Замена
B. Kané
️️️️
A. Sidibé
63'
Замена
A. Fousseyni Mariko
️️️️
A. Mariko
63'
Замена
F. Dakouo
️️️️
M. Sissoko
59'
Желтая карточка
K. Glougbe
Замена
O. Bouguerra
️️️️
Ю. Белаили
43'
ГОЛ! 2:0!
Э. Моквана
Пас отдал
Ю. Белаили
40'
ГОЛ! 1:0!
R. Bouchniba
Пас отдал
Ю. Белаили
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эсперанс
1
Amanallah Memmiche
ВР
3
Мохамед Бен Хамида
ЛЗ
8
Houssem Teka
ЦЗ
5
Яссин Мерья
(К)
ЦЗ
11
Юсеф Белаили
ЛВ
6
Хамза Желасси
ОП
18
Roger Aholou
ЦП
99
Родриго Родригес
ЦП
17
Элиас Моквана
ЦП
13
Raed Bouchniba
ЦФ
21
Abdramane Konaté
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Джолиба
16
Youssouf Koita
ВР
13
Ousmane Diallo
(К)
ЦЗ
26
Daba Sogoba
ЦЗ
15
Abdoulaye Sanogo
ЦЗ
3
Aly Keita
ЦЗ
52
Abdoulaye Mariko
ЦП
5
Daba Diakité
ЦП
18
Aboubacar Sidibé
ЦП
10
Kenan Glougbe
ЦП
11
Mahamadou Sissoko
ЦП
25
Seydou Diabate
ЦФ
Главный тренер
Демба Мамаду Траоре
Эсперанс
32
Бешир Бен Саид
ВР
2
Mohamed Ben Ali
ЦП
23
Larry Azouni
ЦП
14
Onuche Ogbelu
ЦП
17
Zakaria El Ayeb
ЦП
7
Youssef Abdelli
ЦФ
29
Oussema Bouguerra
ЦФ
22
Ayman Ben Mohamed
ЦФ
30
Koussay Maacha
ЦФ
Джолиба
30
Bakary Kouma
ВР
12
Amadou Soumaré
ЦП
32
Abdoulaye Fousseyni Mariko
ЦП
15
Alou Doumbia
ЦП
14
Fernand Dakouo
ЦФ
19
Boua Kané
ЦФ
29
Aboubacar Diakite
ЦФ
27
Youssouf Simpara
ЦФ
3-1-3-1-2
1
3
Бен Хамида
5
Мерья
8
6
Желасси
18
99
Родригес
17
Моквана
11
Белаили
21
13
4-5-1
16
26
15
3
13
52
18
10
11
5
25
11
Белаили
29
29
11
Белаили
5
Мерья
22
22
5
Мерья
17
Моквана
30
30
17
Моквана
52
32
32
52
11
14
14
11
18
19
19
18
25
27
27
25
Остались в запасе
Эсперанс
Джолиба
32
Бешир Бен Саид
ВР
2
Mohamed Ben Ali
ЦП
23
Larry Azouni
ЦП
14
Onuche Ogbelu
ЦП
17
Zakaria El Ayeb
ЦП
7
Youssef Abdelli
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
30
Bakary Kouma
ВР
12
Amadou Soumaré
ЦП
15
Alou Doumbia
ЦП
29
Aboubacar Diakite
ЦФ
Главный тренер
Демба Мамаду Траоре
Остались в запасе
32
Бешир Бен Саид
ВР
2
Mohamed Ben Ali
ЦП
23
Larry Azouni
ЦП
14
Onuche Ogbelu
ЦП
17
Zakaria El Ayeb
ЦП
7
Youssef Abdelli
ЦФ
Остались в запасе
30
Bakary Kouma
ВР
12
Amadou Soumaré
ЦП
15
Alou Doumbia
ЦП
29
Aboubacar Diakite
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Главный тренер
Демба Мамаду Траоре
Статистика матча Эсперанс - Джолиба
1
3
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
10
2
Нарушения
12
23
Офсайды
4
1
Количество передач
374
398
Сейвы
2
5
Точность передач %
76
75
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Эсперанс
Лига чемпионов Африки, 1/4 финала
Аль-Ахли
2 : 3
21.03.2026
Эсперанс
Лига чемпионов Африки, 1/4 финала
Эсперанс
1 : 0
16.03.2026
Аль-Ахли
Лига чемпионов Африки, 6 тур
Эсперанс
2 : 0
14.02.2026
Петру Атлетику
Лига чемпионов Африки, 5 тур
Стад Малиен
1 : 0
08.02.2026
Эсперанс
Лига чемпионов Африки, 4 тур
Симба
2 : 2
01.02.2026
Эсперанс
Джолиба
Лига чемпионов Африки, 6 тур
Пирамидс
6 : 0
18.01.2025
Джолиба
Лига чемпионов Африки, 5 тур
Джолиба
0 : 1
12.01.2025
Эсперанс
Лига чемпионов Африки, 4 тур
Саграда Эсперанса
1 : 0
05.01.2025
Джолиба
Лига чемпионов Африки, 3 тур
Джолиба
0 : 0
15.12.2024
Саграда Эсперанса
Лига чемпионов Африки, 2 тур
Джолиба
0 : 0
08.12.2024
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