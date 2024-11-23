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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Ульсан Хендэ - Сувон
Ульсан Хендэ - Сувон: обзор матча 23 ноября 2024
Ульсан Хендэ
23.11.2024, суббота, 08:00
Южная Корея. Кей-лига, 5 тур
4 : 2
Завершен
Сувон
5'
Я. Кариелло (П)
53'
M. Kim
85'
A. Esaka
90'
C. Park
43'
J. Seung-Won
64'
J. Seung-Won
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ульсан Хендэ - Сувон
ГОЛ! 4:2!
C. Park
Пас отдал
C. Lee
90'
87'
Замена
K. Yun-Ho
️️️️
P. Cheol-woo
ГОЛ! 3:2!
A. Esaka
Пас отдал
C. Park
85'
81'
Желтая карточка
R. Kyung-ho
77'
Замена
K. Sang-Yun
️️️️
J. Lee
Замена
C. Park
️️️️
S. Shim
74'
Замена
A. Esaka
️️️️
Г. Арабидзе
68'
65'
Замена
R. Kyung-ho
️️️️
K. Han
64'
ГОЛ! 2:2!
J. Seung-Won
Пас отдал
Ч. Донь-Вон
Замена
C. Lee
️️️️
M. Kim
62'
ГОЛ! 2:1!
M. Kim
Пас отдал
M. Kim
53'
Замена
M. Kim
️️️️
Я. Кариелло
46'
43'
ГОЛ! 1:1!
J. Seung-Won
Пас отдал
J. Lee
8'
Желтая карточка
P. Cheol-woo
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Я. Кариелло
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ульсан Хендэ
21
Чо Хен У
ВР
23
Ju-hwan Kim
ЦЗ
3
Min-woo Kang
ЦЗ
20
Seok Ho Hwang
ЦЗ
77
Sang-min Shim
ЦЗ
13
Min-jun Kim
ЦП
22
Min-hyeok Kim
ЦП
24
Kyu-seong Lee
ЦП
9
Гиорги Арабидзе
ПВ
96
Ji-hyeon Kim
ЦФ
99
Яго Кариелло
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Сувон
51
Jun-su Ahn
ВР
88
Yong Lee
ЦЗ
4
Kim Tae-han
ЦЗ
5
Lee Hyun-Yong
ЦЗ
3
Park Cheol-woo
ЦЗ
8
Bit-garam Yoon
ЦП
71
Kyo-won Han
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
7
Jung Seung-Won
ЦФ
7
Jae-won Lee
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Ульсан Хендэ
1
Su-huk Jo
ВР
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
95
Матеус Салес
ОП
72
Chung-yong Lee
ЦП
70
Choi Kang-Min
ЦП
10
Min-woo Kim
ЦП
7
Seung-beom Ko
ЦП
91
Chu-young Park
ЦФ
8
A. Esaka
ЦФ
Сувон
26
Jeong Min-ki
ВР
21
Kwak Yun-Ho
ЦЗ
13
Kang Sang-Yun
ЦП
16
Jo Jun-Hyun
ЦП
20
Soon-min Hwang
ЦП
53
Roh Kyung-ho
ЦП
9
Byong-jun An
ЦФ
24
Ju-yeob Kim
ЦФ
19
Jung Seung-bae
ЦФ
4-3-1-2
21
Хен У
23
20
77
3
13
22
24
9
Арабидзе
99
Кариелло
96
4-2-1-3
51
4
5
3
88
8
71
10
Оливейра
7
7
33
Чжи Донь-Вон
13
72
72
13
99
Кариелло
10
10
99
Кариелло
77
91
91
77
9
Арабидзе
8
8
9
Арабидзе
3
21
21
3
7
13
13
7
71
53
53
71
Остались в запасе
Ульсан Хендэ
Сувон
1
Su-huk Jo
ВР
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
95
Матеус Салес
ОП
70
Choi Kang-Min
ЦП
7
Seung-beom Ko
ЦП
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
26
Jeong Min-ki
ВР
16
Jo Jun-Hyun
ЦП
20
Soon-min Hwang
ЦП
9
Byong-jun An
ЦФ
24
Ju-yeob Kim
ЦФ
19
Jung Seung-bae
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Остались в запасе
1
Su-huk Jo
ВР
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
95
Матеус Салес
ОП
70
Choi Kang-Min
ЦП
7
Seung-beom Ko
ЦП
Остались в запасе
26
Jeong Min-ki
ВР
16
Jo Jun-Hyun
ЦП
20
Soon-min Hwang
ЦП
9
Byong-jun An
ЦФ
24
Ju-yeob Kim
ЦФ
19
Jung Seung-bae
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Статистика матча Ульсан Хендэ - Сувон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
1 : 2
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
1 : 2
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Ульсан Хендэ
2 : 2
24.10.2026
Пхохан Стилерс
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Сувон
0 : 1
30.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
0 : 1
22.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Ульсан Хендэ
1 : 0
09.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сувон
1 : 2
25.10.2025
Чеджу
Информация о матче
Главный судья:
Dong Jun Lee, South Korea
Стадион:
Ulsan Munsu Football Stadium, Ulsan
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