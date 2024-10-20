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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Канвон - Сеул
Канвон - Сеул: обзор матча 20 октября 2024
Канвон
20.10.2024, воскресенье, 09:00
Южная Корея. Кей-лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Сеул
46'
Y. Kim
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канвон - Сеул
77'
Замена
S. Kang
️️️️
Д. Лингард
77'
Замена
J. Ryu
️️️️
Ч. Гю-Юн
Желтая карточка
S. Jun-Seok
63'
61'
Замена
W.
️️️️
L. Rodrigues
ГОЛ! 1:0!
Y. Kim
46'
46'
Замена
C. Young Wook
️️️️
J. Kang
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канвон
1
Kwang-yeon Lee
ВР
88
Hwang Mun-ki
ЦЗ
63
Song Jun-Seok
ЦЗ
23
Марко Тучи
ЦЗ
97
You-Hyeon Lee
ЦЗ
2
Yeong-bin Kim
ЦЗ
13
Ли Ги-Хёк
ЦЗ
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
6
Kim Dong-Hyun
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
17
In-su Yu
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Сеул
31
Hyeon-mu Kang
ВР
17
Sang-woo Kang
ЦЗ
37
Джу-Сун Ким
ЦЗ
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
16
Jun Choi
ЦЗ
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Seung-mo Lee
ЦП
50
Ju-Hyeok Kang
ЦП
90
Stanislav Iljutcenko
ЦФ
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Канвон
1
Park Cheong-hyo
ВР
20
Seok-yeong Yun
ЦЗ
47
Shin Min-Ha
ЦЗ
18
Kang-gook Kim
ЦП
13
Henry Hore
ЦП
63
Витор Габриэль
ЦФ
17
Cho Jin-hyuk
ЦФ
15
Jin Jun-Seo
ЦФ
22
Sang-heon Lee
ЦФ
Сеул
26
Jong-beom Baek
ВР
3
Wan-kyu Kwon
ЦЗ
13
Jin-ya Kim
ЦП
11
Seong-Jin Kang
ЦП
29
Jae-mun Ryu
ЦП
44
Willyan
ЦП
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
7
Sang-hyeob Lim
ЦФ
18
Cho Young Wook
ЦФ
3-2-4
1
97
2
13
Ги-Хёк
23
Тучи
63
47
17
19
Ковачевич
6
3-2-2-1-2
31
37
Ким
5
Аль-Араб
16
2
Гю-Юн
17
8
50
77
Лингард
20
90
77
Лингард
11
11
77
Лингард
2
Гю-Юн
29
29
2
Гю-Юн
20
44
44
20
50
18
18
50
Остались в запасе
Канвон
Сеул
1
Park Cheong-hyo
ВР
20
Seok-yeong Yun
ЦЗ
47
Shin Min-Ha
ЦЗ
18
Kang-gook Kim
ЦП
13
Henry Hore
ЦП
63
Витор Габриэль
ЦФ
17
Cho Jin-hyuk
ЦФ
15
Jin Jun-Seo
ЦФ
22
Sang-heon Lee
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
26
Jong-beom Baek
ВР
3
Wan-kyu Kwon
ЦЗ
13
Jin-ya Kim
ЦП
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
7
Sang-hyeob Lim
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Остались в запасе
1
Park Cheong-hyo
ВР
20
Seok-yeong Yun
ЦЗ
47
Shin Min-Ha
ЦЗ
18
Kang-gook Kim
ЦП
13
Henry Hore
ЦП
63
Витор Габриэль
ЦФ
17
Cho Jin-hyuk
ЦФ
15
Jin Jun-Seo
ЦФ
22
Sang-heon Lee
ЦФ
Остались в запасе
26
Jong-beom Baek
ВР
3
Wan-kyu Kwon
ЦЗ
13
Jin-ya Kim
ЦП
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
7
Sang-hyeob Lim
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Статистика матча Канвон - Сеул
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
1 : 4
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
1 : 4
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Канвон
- : -
06.12.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Информация о матче
Стадион:
Gangneung Stadium, Gangneung
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