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Англия. Кубок лиги
Саутгемптон - Сток Сити
Саутгемптон - Сток Сити: обзор матча 29 октября 2024
Саутгемптон
29.10.2024, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
3 : 2
Завершен
Сток Сити
19'
Т. Харвуд-Беллис
35'
А. Армстронг (П)
88'
Д. Бри
45'
Э. Филлипс
54'
Т. Кэннон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Сток Сити
Желтая карточка
М. Корне
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
Д. Бри
Пас отдал
К. Сулемана
88'
84'
Замена
В. Бюргер
️️️️
Э. Жуниор Бока
Замена
К. Сулемана
️️️️
Я. Беднарек
81'
Замена
С. Амо-Амейав
️️️️
А. Армстронг
81'
72'
Замена
М. Манхоф
️️️️
А. Видигаль
71'
Замена
Э. Моран
️️️️
S. Sidibe
Замена
Б. Бреретон
️️️️
М. Фернандеш
68'
Желтая карточка
А. Армстронг
67'
Замена
П. Онуачу
️️️️
К. Арчер
67'
66'
Желтая карточка
Ж. Тчамадеу
60'
Замена
Л. Кумас
️️️️
Т. Кэннон
54'
ГОЛ! 2:2!
Т. Кэннон
45'
ГОЛ! 2:1!
Э. Филлипс
Замена
М. Корне
️️️️
Р. Фрейзер
37'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Армстронг
35'
ГОЛ! 1:0!
Т. Харвуд-Беллис
Пас отдал
М. Фернандеш
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
18
Джо Арибо
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
10
Адам Армстронг
(К)
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
41
Jaden Dixon
ЦЗ
22
Жуниор Тчамадеу
ПЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
15
Джордан Томпсон
(К)
ЦП
31
Sol Sidibe
ЦП
12
Tatsuki Seko
ЦП
9
Томас Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
22
Бен Бреретон
ЛВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Сток Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
43
Freddie Anderson
ЦЗ
67
Льюис Кумас
ЛВ
18
Вутер Бюргер
ЦП
23
Энди Моран
АП
19
Emre Tezgel
ЦФ
9
Найл Эннис
ЦФ
3-3-1-2-2
32
Рэмсдейл
14
Бри
5
Стивенс
4
Харвуд-Беллис
5
Беднарек
18
Угочукву
28
Сугавара
18
Арибо
10
Фрейзер
18
Фернандеш
9
Арчер
10
Армстронг
3-2-3-1-1
1
Бонхэм
5
Роуз
4
Филлипс
41
22
Тчамадеу
17
Бока
15
Томпсон
31
12
7
Видигаль
9
Кэннон
5
Беднарек
7
Сулемана
7
Сулемана
5
Беднарек
10
Фрейзер
70
Корне
70
Корне
10
Фрейзер
10
Армстронг
7
Амо-Амейав
7
Амо-Амейав
10
Армстронг
18
Фернандеш
22
Бреретон
22
Бреретон
18
Фернандеш
9
Арчер
30
Онуачу
30
Онуачу
9
Арчер
7
Видигаль
42
Манхоф
42
Манхоф
7
Видигаль
17
Бока
18
Бюргер
18
Бюргер
17
Бока
31
23
Моран
23
Моран
31
9
Кэннон
67
Кумас
67
Кумас
9
Кэннон
Остались в запасе
Саутгемптон
Сток Сити
29
Алекс МакКарти
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
Главный тренер
Рассел Мартин
34
Фрэнк Филдинг
ВР
43
Freddie Anderson
ЦЗ
19
Emre Tezgel
ЦФ
9
Найл Эннис
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
43
Freddie Anderson
ЦЗ
19
Emre Tezgel
ЦФ
9
Найл Эннис
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Саутгемптон - Сток Сити
2
1
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
78
22
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
5
11
Офсайды
4
0
Количество передач
807
230
Сейвы
0
2
Точность передач %
93
76
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Сток Сити
- : -
05.12.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
1 : 0
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Льюис Смит
Стадион:
Сент-Мэри
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