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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Пеньяроль - Расинг М
Пеньяроль - Расинг М: обзор матча 01 октября 2024
Пеньяроль
01.10.2024, вторник, 02:00
Уругвай. Примера, 5 тур
0 : 0
Завершен
Расинг М
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пеньяроль - Расинг М
90'
+2
Желтая карточка
A. Pereira
88'
Замена
J. Urretaviscaya
️️️️
J. Varela
88'
Замена
A. Pereira
️️️️
G. Cotugno
Замена
A. Fernandez
️️️️
A. Medina
81'
Замена
С. Кристофоро
️️️️
Г. Рамирес
81'
Замена
М. Баби
️️️️
F. Batista
81'
80'
Замена
A. Severo
️️️️
A. Alaniz
Желтая карточка
L. Hernández
70'
Замена
Д. Баез
️️️️
Ф. Авенатти
62'
61'
Замена
E. De Los Santos
️️️️
T. Espinosa
Желтая карточка
Г. Рамирес
31'
Замена
J. Cabrera
️️️️
Д. Суарес
27'
15'
Желтая карточка
A. Alaniz
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пеньяроль
1
Guillermo De Amores
ВР
2
Léo Coelho
ЦЗ
2
Guzmán Rodríguez
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
18
Camilo Mayada
ЦП
23
Rodrigo Perez
ЦП
10
A. Medina
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
9
Facundo Batista
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Расинг М
25
Rodrigo Odriozola
ВР
3
G. Bueno
ЦЗ
17
M. Ferreira
ЦЗ
4
G. Cotugno
ЦЗ
33
Lucas Monzón
ЦЗ
26
Thiago Espinosa
ЦЗ
4
Hugo Magallanes
ЦЗ
23
L. Rodriguez
ЦП
7
J. Varela
ЦП
7
Agustín Alaniz
ЦП
23
D. Nandin
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Пеньяроль
1
Kevin Morgan
ВР
3
Diego Sosa
ЦЗ
34
Nahuel Herrera
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
15
Игнасио Соса
ЦП
7
Javier Cabrera
ЦП
24
Adrian Fernandez
ЦП
11
Nahuel Acosta
ЦП
17
Матеус Баби
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
Расинг М
1
Renzo Bacchia
ВР
34
A. Pereira
ЦЗ
26
M. Caceres
ЦП
14
Erik De Los Santos
ЦП
25
Rodrigo Teliz
ЦП
80
J. Urretaviscaya
ЦП
17
A. Hernandez
ЦФ
7
Alejandro Severo
ЦФ
11
Federico Andrada
ЦФ
10
Esteban Da Silva
ЦФ
3-3-1-3
1
2
2
22
Суарес
18
23
10
11
Рамирес
27
9
20
Авенатти
3-2-3-1
25
33
26
4
17
4
23
7
7
23
11
Рамирес
41
Кристофоро
41
Кристофоро
11
Рамирес
22
Суарес
7
7
22
Суарес
10
24
24
10
9
17
Баби
17
Баби
9
20
Авенатти
28
Баез
28
Баез
20
Авенатти
4
34
34
4
26
14
14
26
7
80
80
7
7
7
7
7
Остались в запасе
Пеньяроль
Расинг М
1
Kevin Morgan
ВР
3
Diego Sosa
ЦЗ
34
Nahuel Herrera
ЦЗ
15
Игнасио Соса
ЦП
11
Nahuel Acosta
ЦП
Главный тренер
Диего Агирре
1
Renzo Bacchia
ВР
26
M. Caceres
ЦП
25
Rodrigo Teliz
ЦП
17
A. Hernandez
ЦФ
11
Federico Andrada
ЦФ
10
Esteban Da Silva
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Остались в запасе
1
Kevin Morgan
ВР
3
Diego Sosa
ЦЗ
34
Nahuel Herrera
ЦЗ
15
Игнасио Соса
ЦП
11
Nahuel Acosta
ЦП
Остались в запасе
1
Renzo Bacchia
ВР
26
M. Caceres
ЦП
25
Rodrigo Teliz
ЦП
17
A. Hernandez
ЦФ
11
Federico Andrada
ЦФ
10
Esteban Da Silva
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Статистика матча Пеньяроль - Расинг М
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 0
19.11.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 14 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
16.11.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 13 тур
Пеньяроль
1 : 1
31.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 12 тур
Хувентуд
0 : 0
24.10.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 11 тур
Ливерпуль
1 : 0
19.10.2026
Пеньяроль
Расинг М
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 15 тур
Расинг М
1 : 0
20.11.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 14 тур
Монтевидео Сити Торке
2 : 2
13.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 13 тур
Расинг М
3 : 1
31.10.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 12 тур
Дефенсор Спортинг
3 : 3
24.10.2026
Расинг М
Информация о матче
Главный судья:
Hernan Heras, Uruguay
Стадион:
Эстадио Кампеон дель Сигло
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