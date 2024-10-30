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Расписание матчей
Германия. Кубок
Динамо Дрезден - Дармштадт
Динамо Дрезден - Дармштадт: обзор матча 30 октября 2024
Динамо Дрезден
30.10.2024, среда, 22:45
Германия. Кубок, 2 раунд
2 : 3
Завершен
Дармштадт
85'
J. Lemmer
90+11'
J. Lemmer
56'
А. Вукотич
90+2'
Т. Кемпе (П)
98'
И. Лидберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Дрезден - Дармштадт
105'
Желтая карточка
М. Маглица
103'
Замена
М. Маглица
️️️️
И. Лидберг
98'
ГОЛ! 2:3!
И. Лидберг
Пас отдал
Ф. Ферстер
95'
Желтая карточка
А. Вукотич
ГОЛ! 2:2!
J. Lemmer
90'
+11
Замена
J. Oehmichen
️️️️
V. Sapina
90'
+6
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Т. Кемпе
Желтая карточка
N. Hauptmann
87'
86'
Замена
Т. Кемпе
️️️️
А. Мюллер
ГОЛ! 1:1!
J. Lemmer
Пас отдал
О. Батиста Майер
85'
Замена
S. Risch
️️️️
Ф. Хайзе
84'
Замена
О. Батиста Майер
️️️️
T. Menzel
83'
77'
Замена
Ф. Ферстер
️️️️
Ф. Нюрнбергер
Замена
S. Kutschke
️️️️
C. Daferner
71'
Замена
J. Lemmer
️️️️
R. Meißner
71'
69'
Замена
Г. Буэно
️️️️
М. Папела
69'
Замена
F. Lakenmacher
️️️️
Ф. Хорнби
56'
ГОЛ! 0:1!
А. Вукотич
Пас отдал
Ф. Нюрнбергер
Желтая карточка
V. Sapina
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Дрезден
1
Tim Schreiber
ВР
15
Claudio Kammerknecht
ЦЗ
29
Lukas Boeder
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
32
Jonas Sterner
ЦФ
8
Aljaž Casar
ЦФ
41
V. Sapina
ЦФ
11
Robin Meißner
ЦФ
27
Niklas Hauptmann
(К)
ЦФ
8
Tony Menzel
ЦФ
33
Christoph Daferner
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
Дармштадт
1
Марсель Шухен
ВР
18
Серхио Лопес
ЦЗ
5
Клеменс Ридель
(К)
ЦЗ
20
Александар Вукотич
ЦЗ
16
Андреас Мюллер
ОП
21
Мервиль Папела
ЦП
17
Kai Klefisch
ЦП
15
Фабиан Нюрнбергер
ЦП
12
Killian Corredor
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Динамо Дрезден
23
Lars Bünning
ЦЗ
28
Sascha Risch
ЦЗ
30
Stefan Kutschke
ЦП
10
Jakob Lemmer
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
25
Jonas Oehmichen
ЦП
27
Tom Kaspar Berger
ЦФ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
Дармштадт
30
Александер Брунст
ВР
3
Гилье Буэно
ЛЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
13
Marco Thiede
ЦЗ
11
Тобиас Кемпе
ЦП
47
Othmane El Idrissi
ЦП
19
Fynn Lakenmacher
ЦП
10
Филипп Ферстер
АП
3-5
1
15
29
16
Хайзе
11
33
8
27
41
3-1-3-3
1
Шухен
18
Лопес
5
Ридель
20
Вукотич
16
Мюллер
21
Папела
17
15
Нюрнбергер
10
Хорнби
3
Лидберг
12
16
Хайзе
28
28
16
Хайзе
33
30
30
33
11
10
10
11
8
7
Батиста Майер
7
Батиста Майер
8
41
25
25
41
21
Папела
3
Буэно
3
Буэно
21
Папела
3
Лидберг
6
Маглица
6
Маглица
3
Лидберг
16
Мюллер
11
Кемпе
11
Кемпе
16
Мюллер
10
Хорнби
19
19
10
Хорнби
15
Нюрнбергер
10
Ферстер
10
Ферстер
15
Нюрнбергер
Остались в запасе
Динамо Дрезден
Дармштадт
23
Lars Bünning
ЦЗ
27
Tom Kaspar Berger
ЦФ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
30
Александер Брунст
ВР
13
Marco Thiede
ЦЗ
47
Othmane El Idrissi
ЦП
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Остались в запасе
23
Lars Bünning
ЦЗ
27
Tom Kaspar Berger
ЦФ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ВР
13
Marco Thiede
ЦЗ
47
Othmane El Idrissi
ЦП
Главный тренер
Петер Немет
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Статистика матча Динамо Дрезден - Дармштадт
2
2
Всего ударов по воротам
24
20
Удары в створ
8
7
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
20
5
Нарушения
11
17
Офсайды
0
1
Количество передач
503
658
Сейвы
4
6
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
10
7
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
16
14
Удары из-за пределов штрафной
8
6
Матчи команд
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
- : -
01.12.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Дармштадт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Боруссия М
- : -
01.12.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
2 : 0
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden
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