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Расписание матчей
Германия. Кубок
Айнтрахт - Боруссия М
Айнтрахт - Боруссия М: обзор матча 30 октября 2024
Айнтрахт
30.10.2024, среда, 20:00
Германия. Кубок, 2 раунд
2 : 1
Завершен
Боруссия М
45+2'
У. Экитике
70'
О. Мармуш
47'
К. Итакура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Боруссия М
Желтая карточка
К. Трапп
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
Т. Чванчара
Замена
А. Аменда
️️️️
М. Гетце
90'
Замена
А. Кнауфф
️️️️
У. Экитике
89'
85'
Замена
Н. Н'Гуму
️️️️
Д. Скалли
80'
Желтая карточка
М. Фридрих
78'
Замена
Т. Чванчара
️️️️
Ф. Онора
78'
Замена
А. Плеа
️️️️
Ф. Сандер
ГОЛ! 2:1!
О. Мармуш
70'
69'
Замена
Р. Хак
️️️️
Ф. Нойхаус
69'
Замена
С. Ляйнер
️️️️
Л. Ульрих
63'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
Замена
Н. Нкунку
️️️️
Н. Браун
63'
Замена
О. Мармуш
️️️️
И. Матанович
63'
60'
Желтая карточка
Л. Ульрих
Желтая карточка
Н. Браун
52'
47'
ГОЛ! 1:1!
К. Итакура
Пас отдал
Т. Кляйнденст
ГОЛ! 1:0!
У. Экитике
Пас отдал
Э. Скири
45'
+2
Замена
Н. Коллинс
️️️️
Э. Эбимбе
25'
Красная карточка
А. Теате
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
(К)
ВР
11
Натаниэль Браун
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
15
Хуго Ларссон
ЦП
27
Марио Гетце
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
31
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
(К)
ОП
16
Филипп Сандер
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
9
Франк Онора
ПВ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
42
Джан Узун
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
29
Натан Н'Гуму
ПВ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
13
Shio Fukuda
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Трапп
11
Браун
4
Кох
3
Теате
3
Тута
6
Скири
15
Ларссон
29
Эбимбе
27
Гетце
22
Экитике
31
Матанович
4-1-2-2-1
1
Николас
29
Скалли
6
Итакура
5
Фридрих
26
Ульрих
5
Вайгль
16
Сандер
10
Нойхаус
9
Онора
7
Штегер
11
Кляйнденст
11
Браун
27
Нкунку
27
Нкунку
11
Браун
29
Эбимбе
34
Коллинс
34
Коллинс
29
Эбимбе
27
Гетце
12
Аменда
12
Аменда
27
Гетце
22
Экитике
7
Кнауфф
7
Кнауфф
22
Экитике
31
Матанович
22
Мармуш
22
Мармуш
31
Матанович
26
Ульрих
22
Ляйнер
22
Ляйнер
26
Ульрих
10
Нойхаус
25
Хак
25
Хак
10
Нойхаус
29
Скалли
29
Н'Гуму
29
Н'Гуму
29
Скалли
9
Онора
70
Чванчара
70
Чванчара
9
Онора
16
Сандер
14
Плеа
14
Плеа
16
Сандер
Остались в запасе
Айнтрахт
Боруссия М
40
Кауа Сантос
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
42
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
21
Тобиас Зиппель
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
13
Shio Fukuda
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
40
Кауа Сантос
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
42
Джан Узун
ЦФ
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
13
Shio Fukuda
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Айнтрахт - Боруссия М
2
1
4
Всего ударов по воротам
14
19
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
2
6
Нарушения
7
15
Офсайды
4
1
Количество передач
378
550
Сейвы
2
4
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
5
11
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Айнтрахт
- : -
02.12.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 2
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Боруссия М
Германия. Кубок, 1/8 финала
Боруссия М
- : -
01.12.2026
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
3 : 3
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Информация о матче
Главный судья:
Маттиас Йелленбек
(Фрайбург-им-Брайсгау)
Стадион:
Дойче банк Парк
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