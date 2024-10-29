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Расписание матчей
Германия. Кубок
Кельн - Хольштайн
Кельн - Хольштайн: обзор матча 29 октября 2024
Кельн
29.10.2024, вторник, 22:45
Германия. Кубок, 2 раунд
3 : 0
Завершен
Хольштайн
8'
Т. Лемперле
84'
Л. Вальдшмидт
90+7'
Л. Вальдшмидт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кельн - Хольштайн
ГОЛ! 3:0!
Л. Вальдшмидт
Пас отдал
Я. Тильманн
90'
+7
Желтая карточка
Л. Пакярада
90'
+4
Замена
М. Олесен
️️️️
Д. Хусейнбашич
90'
+3
Замена
М. Обуз
️️️️
Т. Лемперле
90'
ГОЛ! 2:0!
Л. Вальдшмидт
Пас отдал
Л. Майна
84'
84'
Замена
Б. Пихлер
️️️️
Ф. Порат
79'
Желтая карточка
Ф. Арп
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Д. Любичич
77'
75'
Желтая карточка
Ш. Мачино
71'
Замена
Т. Пухач
️️️️
Т. Беккер
61'
Замена
М. Кнудсен
️️️️
М. Шульц
60'
Замена
Ф. Арп
️️️️
С. Скрыбски
52'
Желтая карточка
Ф. Порат
46'
Замена
Л. Розенбом
️️️️
П. Эррас
Желтая карточка
Д. Хусейнбашич
44'
37'
Желтая карточка
А. Гигович
ГОЛ! 1:0!
Т. Лемперле
Пас отдал
Л. Майна
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
4
Julian Pauli
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
(К)
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
5
Эрик Мартель
ОП
21
Деян Любичич
ОП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
37
Линтон Майна
ПВ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Хольштайн
8
Тимо Беккер
(К)
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
4
Патрик Эррас
ОП
5
Марко Ивежич
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
1
Тимон Вайнер
ЦФ
19
Фил Харрес
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
27
Финн Порат
ЦФ
6
Макс Гешвилль
ЦФ
Кельн
40
Йонас Урбиг
ВР
4
Elias Bakatukanda
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
10
Марвин Обуз
ЛВ
10
Матиас Олесен
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
13
Флориан Диц
ЦФ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
9
Jaka Cuber Potocnik
ЦФ
Хольштайн
37
Доминик Яворчек
ЛЗ
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
4
Магнус Кнудсен
ЦП
21
Николай Ремберг
ЦП
33
Томас Дахне
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
11
Бенедикт Пихлер
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Швабе
23
Пакярада
4
Хюберс
3
Хайнц
4
5
Мартель
21
Любичич
23
Хусейнбашич
29
Тильманн
37
Майна
19
Лемперле
2-1-2-1-5
8
Беккер
10
Шульц
4
Эррас
5
Ивежич
8
Гигович
7
Скрыбски
1
Вайнер
6
Гешвилль
27
Порат
18
Мачино
19
Харрес
23
Хусейнбашич
10
Олесен
10
Олесен
23
Хусейнбашич
19
Лемперле
10
Обуз
10
Обуз
19
Лемперле
21
Любичич
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
21
Любичич
8
Беккер
27
Пухач
27
Пухач
8
Беккер
4
Эррас
23
Розенбом
23
Розенбом
4
Эррас
10
Шульц
4
Кнудсен
4
Кнудсен
10
Шульц
27
Порат
11
Пихлер
11
Пихлер
27
Порат
7
Скрыбски
7
Арп
7
Арп
7
Скрыбски
Остались в запасе
Кельн
Хольштайн
40
Йонас Урбиг
ВР
4
Elias Bakatukanda
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
13
Флориан Диц
ЦФ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
9
Jaka Cuber Potocnik
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
37
Доминик Яворчек
ЛЗ
21
Николай Ремберг
ЦП
33
Томас Дахне
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
4
Elias Bakatukanda
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
13
Флориан Диц
ЦФ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
9
Jaka Cuber Potocnik
ЦФ
Остались в запасе
37
Доминик Яворчек
ЛЗ
21
Николай Ремберг
ЦП
33
Томас Дахне
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Статистика матча Кельн - Хольштайн
2
4
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
4
Нарушения
15
12
Офсайды
5
0
Количество передач
373
519
Сейвы
3
3
Точность передач %
77
84
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Кельн
Германия. Кубок, 1/8 финала
Хольштайн
- : -
01.12.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
5 : 0
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/8 финала
Хольштайн
- : -
01.12.2026
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
3 : 0
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Рейн Энерги
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