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Расписание матчей
Германия. Кубок
РБ Лейпциг - Санкт-Паули
РБ Лейпциг - Санкт-Паули: обзор матча 29 октября 2024
РБ Лейпциг
29.10.2024, вторник, 20:00
Германия. Кубок, 2 раунд
4 : 2
Завершен
Санкт-Паули
12'
Ю. Поульсен
17'
К. Баумгартнер
30'
Ю. Поульсен
80'
А. Нуса
28'
М. Гилявоги
59'
Э. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Санкт-Паули
Замена
V. Gebel
️️️️
К. Кампль
90'
+2
90'
+2
Замена
E. Ahlstrand
️️️️
М. Гилявоги
87'
Замена
Л. Рицка
️️️️
М. Салиакас
87'
Замена
A. Albers Nielsen
️️️️
Й. Эггештайн
81'
Замена
К. Бухалфа
️️️️
Р. Вагнер
ГОЛ! 4:2!
А. Нуса
Пас отдал
Э. Эльмас
80'
80'
Замена
Д. Синани
️️️️
О. Афолаян
Замена
Э. Эльмас
️️️️
А. Силва
76'
Замена
А. Нуса
️️️️
К. Баумгартнер
69'
Замена
А. Айдара
️️️️
А. Вермерен
69'
Замена
К. Люкеба
️️️️
Э. Битшиабу
69'
59'
ГОЛ! 3:2!
Э. Смит
Пас отдал
М. Гилявоги
40'
Желтая карточка
М. Салиакас
ГОЛ! 3:1!
Ю. Поульсен
Пас отдал
К. Баумгартнер
30'
28'
ГОЛ! 2:1!
М. Гилявоги
Пас отдал
Й. Эггештайн
ГОЛ! 2:0!
К. Баумгартнер
Пас отдал
Л. Гертрейда
17'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Поульсен
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
(К)
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
48
Артур Вермерен
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
29
Филипп Треу
ЛЗ
6
Хауке Валь
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
8
Эрик Смит
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
36
Джексон Ирвин
(К)
ЦП
18
Роберт Вагнер
ЦП
21
Оладапо Афолаян
ПВ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
9
Морган Гилявоги
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
РБ Лейпциг
25
Леопольд Цингерле
ВР
25
Петер Гулачи
ВР
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
47
Viggo Gebel
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Санкт-Паули
32
Eric Oelschlägel
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
42
Marwin Schmitz
ЦП
14
Erik Ahlstrand
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
3-3-1-1-2
26
Вандевордт
16
Клостерманн
4
Орбан
3
Битшиабу
2
Гертрейда
48
Вермерен
39
Хенрикс
44
Кампль
14
Баумгартнер
19
Силва
15
Поульсен
3-4-1-2
22
Васили
2
Салиакас
6
Валь
29
Треу
5
Метс
36
Ирвин
18
Вагнер
8
Смит
21
Афолаян
9
Гилявоги
19
Эггештайн
3
Битшиабу
23
Люкеба
23
Люкеба
3
Битшиабу
44
Кампль
47
47
44
Кампль
48
Вермерен
21
Айдара
21
Айдара
48
Вермерен
19
Силва
99
Эльмас
99
Эльмас
19
Силва
14
Баумгартнер
7
Нуса
7
Нуса
14
Баумгартнер
2
Салиакас
21
Рицка
21
Рицка
2
Салиакас
18
Вагнер
11
Бухалфа
11
Бухалфа
18
Вагнер
9
Гилявоги
14
14
9
Гилявоги
21
Афолаян
10
Синани
10
Синани
21
Афолаян
19
Эггештайн
19
19
19
Эггештайн
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Санкт-Паули
25
Леопольд Цингерле
ВР
25
Петер Гулачи
ВР
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
32
Eric Oelschlägel
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
42
Marwin Schmitz
ЦП
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
25
Петер Гулачи
ВР
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Остались в запасе
32
Eric Oelschlägel
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
42
Marwin Schmitz
ЦП
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча РБ Лейпциг - Санкт-Паули
1
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
5
7
Офсайды
2
1
Количество передач
559
629
Сейвы
2
3
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
2 : 2
29.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
2 : 2
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Санкт-Паули
- : -
06.12.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Ред Булл Арена
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