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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ковентри - Тоттенхэм
Ковентри - Тоттенхэм: обзор матча 18 сентября 2024
Ковентри
18.09.2024, среда, 22:00
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
1 : 2
Завершен
Тоттенхэм
63'
Б. Томас-Асанте
88'
Д. Спенс
90+2'
Б. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Тоттенхэм
Желтая карточка
Б. Томас-Асанте
90'
+4
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Б. Джонсон
Пас отдал
Р. Бентанкур
90'
Желтая карточка
Д. Мэддисон
88'
ГОЛ! 1:1!
Д. Спенс
Пас отдал
Д. Кулушевски
Желтая карточка
Л. Китчинг
86'
Замена
В. Торп
️️️️
Д. Радони
78'
74'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Т. Вернер
Замена
Б. Шиф
️️️️
Д. Экклз
71'
Замена
Э. Мэйсон-Кларк
️️️️
Х. Райт
71'
Замена
Э. Симмс
️️️️
Н. Бассет
70'
ГОЛ! 1:0!
Б. Томас-Асанте
Пас отдал
Н. Бассет
63'
62'
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
Л. Бергвалл
62'
Замена
Х. Сон
️️️️
Д. Соланке
Желтая карточка
Д. Аллен
57'
46'
Замена
Д. Спенс
️️️️
И. Удогие
Желтая карточка
Л. Бинкс
25'
18'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
В. Одобер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
5
Джек Радони
ЦП
28
Джош Экклз
(К)
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
11
Хаджи Райт
ЦФ
9
Норман Бассет
ЦФ
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
4
Бен Дэвис
(К)
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Ковентри
40
Брэд Коллинс
ВР
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
51
Harvey Broad
ЦЗ
10
Эфрон Мэйсон-Кларк
ЛВ
18
Бен Шиф
ОП
29
Виктор Торп
ЦП
4
Кай Эндрюс
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
23
Педро Порро
ПЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
47
Майки Мур
ЦФ
4-3-3
13
Уилсон
21
Бидуэлл
4
Томас
4
Бинкс
27
ван Эвейк
5
Радони
28
Экклз
24
Аллен
23
Томас-Асанте
9
Бассет
11
Райт
3-2-2-3
17
Форстер
13
Удогие
3
Дрэгушин
4
Дэвис
30
Бентанкур
29
Сарр
15
Бергвалл
28
Одобер
11
Вернер
19
Соланке
14
Грей
28
Экклз
18
Шиф
18
Шиф
28
Экклз
5
Радони
29
Торп
29
Торп
5
Радони
11
Райт
10
Мэйсон-Кларк
10
Мэйсон-Кларк
11
Райт
9
Бассет
9
Симмс
9
Симмс
9
Бассет
13
Удогие
99
Спенс
99
Спенс
13
Удогие
15
Бергвалл
10
Мэддисон
10
Мэддисон
15
Бергвалл
19
Соланке
7
Сон
7
Сон
19
Соланке
28
Одобер
22
Джонсон
22
Джонсон
28
Одобер
11
Вернер
21
Кулушевски
21
Кулушевски
11
Вернер
Остались в запасе
Ковентри
Тоттенхэм
40
Брэд Коллинс
ВР
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
51
Harvey Broad
ЦЗ
4
Кай Эндрюс
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
Главный тренер
Марк Робинс
25
Гульельмо Викарио
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
23
Педро Порро
ПЗ
47
Майки Мур
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
40
Брэд Коллинс
ВР
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
51
Harvey Broad
ЦЗ
4
Кай Эндрюс
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
Остались в запасе
25
Гульельмо Викарио
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
23
Педро Порро
ПЗ
47
Майки Мур
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Ковентри - Тоттенхэм
4
1
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
7
7
Нарушения
9
10
Офсайды
2
1
Количество передач
236
582
Сейвы
2
2
Точность передач %
68
88
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ковентри
- : -
01.12.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
3 : 0
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Ингланд
Стадион:
Coventry Building Society Arena, Coventry
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