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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Аделаида Юнайтед - Перт Глори
Аделаида Юнайтед - Перт Глори: обзор матча 29 ноября 2024
Аделаида Юнайтед
29.11.2024, пятница, 11:35
Австралия. А-лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Перт Глори
49'
Z. Clough
50'
Б. Вриндс
45+4'
A. Taggart
62'
A. Taggart
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аделаида Юнайтед - Перт Глори
Замена
P. Madanha
️️️️
S. Mauk
80'
80'
Замена
B. O'Neill
️️️️
N. Pennington
80'
Замена
D. Williams
️️️️
T. Ostler
67'
Желтая карточка
N. Pennington
Замена
А. Гудвин
️️️️
L. Jovanovic
63'
Замена
J. Yull
️️️️
Z. Clough
63'
62'
ГОЛ! 2:2!
A. Taggart
Пас отдал
N. Pennington
ГОЛ! 2:1!
Б. Вриндс
Пас отдал
Z. Clough
50'
ГОЛ! 1:1!
Z. Clough
Пас отдал
B. Folami
49'
45'
+4
ГОЛ! 0:1!
A. Taggart
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аделаида Юнайтед
1
James Delianov
ВР
3
Барт Вриндс
ЦЗ
4
Panagiotis Kikiasnis
ЦЗ
7
Ryan Kitto
(К)
ЦЗ
6
Stefan Mauk
ЦП
14
Jay Barnett
ЦП
55
Ethan Alagich
ЦП
10
Zach Clough
ЦП
20
Дилан Пиериас
ПВ
17
Ben Folami
ЦФ
9
Luka Jovanovic
ЦФ
Главный тренер
Карл Вирт
Перт Глори
13
Cameron Cook
ВР
19
Joshua Risdon
ЦЗ
33
L. Canga
ЦЗ
5
Lachlan Barr
ЦЗ
3
A. Hamzaoui
ЦЗ
20
T. Ostler
ЦП
16
Adam Bugarija
ЦП
12
Taras Gomulka
ЦП
26
Khoa Ngo
ЦФ
7
Nicholas Pennington
ЦФ
22
Adam Taggart
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
Аделаида Юнайтед
13
Max Vartuli
ВР
36
Panashe Madanha
ЦЗ
8
Isaías
ЦП
42
Austin Ayoubi
ЦП
12
Jonny Yull
ЦП
27
Joshua Cavallo
ЦП
7
Арчи Гудвин
ЦФ
Перт Глори
20
Oliver Sail
ВР
17
J. Carluccio
ЦЗ
15
Zach Lisolajski
ЦП
6
Brandon O'Neill
ЦП
23
Cristian Caicedo
ЦП
9
D. Williams
ЦФ
9
Nathanael Blair
ЦФ
3-4-1-2
1
3
Вриндс
4
7
6
55
10
14
20
Пиериас
9
17
4-3-3
13
33
5
3
19
20
16
12
22
7
26
6
36
36
6
10
12
12
10
9
7
Гудвин
7
Гудвин
9
7
6
6
7
20
9
9
20
Остались в запасе
Аделаида Юнайтед
Перт Глори
13
Max Vartuli
ВР
8
Isaías
ЦП
42
Austin Ayoubi
ЦП
27
Joshua Cavallo
ЦП
Главный тренер
Карл Вирт
20
Oliver Sail
ВР
17
J. Carluccio
ЦЗ
15
Zach Lisolajski
ЦП
23
Cristian Caicedo
ЦП
9
Nathanael Blair
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
Остались в запасе
13
Max Vartuli
ВР
8
Isaías
ЦП
42
Austin Ayoubi
ЦП
27
Joshua Cavallo
ЦП
Остались в запасе
20
Oliver Sail
ВР
17
J. Carluccio
ЦЗ
15
Zach Lisolajski
ЦП
23
Cristian Caicedo
ЦП
9
Nathanael Blair
ЦФ
Главный тренер
Карл Вирт
Главный тренер
Ален Стайчич
Статистика матча Аделаида Юнайтед - Перт Глори
1
Всего ударов по воротам
25
14
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
8
11
Офсайды
2
0
Количество передач
639
255
Сейвы
4
2
Точность передач %
90
64
Удары мимо ворот
12
5
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
17
8
Удары из-за пределов штрафной
8
6
Матчи команд
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
- : -
06.12.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
4 : 2
20.11.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
2 : 1
25.10.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Аделаида Юнайтед
0 : 3
15.05.2026
Окленд
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Окленд
1 : 1
09.05.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 26 тур
Мельбурн Сити
1 : 2
26.04.2026
Аделаида Юнайтед
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
05.12.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
2 : 1
23.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Перт Глори
2 : 1
25.04.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, 25 тур
Сидней
0 : 0
18.04.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 24 тур
Перт Глори
3 : 1
12.04.2026
Макартур
Информация о матче
Главный судья:
Шон Эванс
Стадион:
Coopers Stadium, Adelaide
Новости команд
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Аделаида Юнайтед
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