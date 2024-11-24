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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори: обзор матча 24 ноября 2024
Веллингтон Феникс
24.11.2024, воскресенье, 05:30
Австралия. А-лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Мельбурн Виктори
82'
К. Барбарусес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори
Замена
M. Al-Taay
️️️️
H. Ishige
90'
86'
Замена
Б. Форнароли
️️️️
S.
86'
Замена
F. Monge
️️️️
J. Valadon
ГОЛ! 1:0!
К. Барбарусес
Пас отдал
M. Rojas
82'
75'
Замена
R. Piscopo
️️️️
Д. Арзани
Замена
S. Colakovski
️️️️
K. Nagasawa
68'
67'
Замена
J. Lual
️️️️
Н. Вергос
Желтая карточка
А. Руфер
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Веллингтон Феникс
1
Joshua Oluwayemi
ВР
27
Matt Sheridan
ЦП
9
Hideki Ishige
ЦП
41
Nathan Walker
ЦП
8
Paulo Retre
ЦП
25
Kazuki Nagasawa
ЦП
15
I. R. Hughes
ЦП
14
Алекс Руфер
ЦП
14
Oskar van Hattum
ЦФ
4
Scott Wootton
ЦФ
9
Костас Барбарусес
ЦФ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Мельбурн Виктори
25
Jack Duncan
ВР
5
Brendan Hamill
ЦЗ
21
Roderick Miranda
(К)
ЦЗ
2
Джейсон Гериа
ЦЗ
8
Jordi Valadon
ЦЗ
15
Даниэль Арзани
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
8
Ryan Teague
ЦП
11
Santos
ЦФ
12
Kasey Bos
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
Веллингтон Феникс
30
Alby Kelly-Heald
ВР
39
Jaden Smith
ЦЗ
24
Tze-Xuan Loke
ЦЗ
3
Corban Piper
ЦЗ
6
M. Al-Taay
ЦП
21
Marco Rojas
ЦФ
7
S. Colakovski
ЦФ
Мельбурн Виктори
30
Daniel Graskoski
ВР
23
Joshua Rawlins
ЦЗ
3
Adama Traoré
ЦЗ
18
Fabian Monge
ЦП
7
Reno Piscopo
ЦП
10
Бруно Форнароли
ЦФ
27
Jing Lual
ЦФ
5-2-3
1
8
25
15
14
Руфер
41
9
27
9
Барбарусес
4
14
4-3-3
25
21
2
Гериа
8
5
15
Арзани
29
Машаш
8
9
Вергос
12
11
9
6
6
9
25
7
7
25
8
18
18
8
15
Арзани
7
7
15
Арзани
11
10
Форнароли
10
Форнароли
11
9
Вергос
27
27
9
Вергос
Остались в запасе
Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори
30
Alby Kelly-Heald
ВР
39
Jaden Smith
ЦЗ
24
Tze-Xuan Loke
ЦЗ
3
Corban Piper
ЦЗ
21
Marco Rojas
ЦФ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
30
Daniel Graskoski
ВР
23
Joshua Rawlins
ЦЗ
3
Adama Traoré
ЦЗ
Остались в запасе
30
Alby Kelly-Heald
ВР
39
Jaden Smith
ЦЗ
24
Tze-Xuan Loke
ЦЗ
3
Corban Piper
ЦЗ
21
Marco Rojas
ЦФ
Остались в запасе
30
Daniel Graskoski
ВР
23
Joshua Rawlins
ЦЗ
3
Adama Traoré
ЦЗ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Статистика матча Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори
1
Всего ударов по воротам
6
18
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
7
Нарушения
8
7
Офсайды
0
1
Количество передач
418
551
Сейвы
2
0
Точность передач %
82
88
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
2
9
Матчи команд
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
- : -
06.12.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
0 : 3
31.10.2026
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 26 тур
Макартур
4 : 0
24.04.2026
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, 25 тур
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.04.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
1 : 1
21.11.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 1/4 финала
Мельбурн Виктори
0 : 1
02.05.2026
Сидней
Информация о матче
Главный судья:
Casey Reibelt, Australia
Стадион:
Allianz Stadium, Sydney
Новости команд
Все
Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори
Кокорин жестко прошелся по бывшему тренеру: «Даже говном не назову»
2025.10.15 08:45
2
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Мельбурн Виктори». Это вторая подряд крупная победа при тен Хаге
2022.07.15 15:20
3
35-летний Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори»
2022.07.12 10:30
Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона
2019.05.04 08:55
5
Кокорин жестко прошелся по бывшему тренеру: «Даже говном не назову»
2025.10.15 08:45
2
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Мельбурн Виктори». Это вторая подряд крупная победа при тен Хаге
2022.07.15 15:20
3
35-летний Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори»
2022.07.12 10:30
Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона
2019.05.04 08:55
5
Гинер – о контракте ЦСКА с корейским автоконцерном: «Вернем Хонду»
2019.04.05 10:08
7
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