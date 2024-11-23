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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс
Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс: обзор матча 23 ноября 2024
Сидней
23.11.2024, суббота, 11:35
Австралия. А-лига, 5 тур
4 : 2
Завершен
Вестерн Сидней Уондерерс
33'
Д. Лолли
48'
J. Courtney-Perkins
54'
А. Уахим (П)
82'
П. Климала
45+4'
Z. Sapsford
78'
M. Antonsson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс
Замена
J. Kucharski
️️️️
A. Segecic
87'
ГОЛ! 4:2!
П. Климала
Пас отдал
А. Уахим
82'
Замена
C. Hollman
️️️️
Д. Лолли
80'
78'
ГОЛ! 3:2!
M. Antonsson
Пас отдал
Х. Мата
67'
Замена
D. Pelekanos
️️️️
A. Pantazopoulos
58'
Замена
A. Hammond
️️️️
N. Milanovic
58'
Замена
J. Clisby
️️️️
G. Cléúr
58'
Замена
Х. Мата
️️️️
O. Priestman
57'
Замена
M. Antonsson
️️️️
Z. Sapsford
56'
Желтая карточка
N. Milanovic
Желтая карточка
A. Segecic
55'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Уахим
54'
ГОЛ! 2:1!
J. Courtney-Perkins
Пас отдал
А. Уахим
48'
Замена
А. Уахим
️️️️
Д. Коста
46'
45'
+4
ГОЛ! 1:1!
Z. Sapsford
Пас отдал
N. Milanovic
Желтая карточка
Д. Коста
38'
38'
Желтая карточка
Б. Боррелло
ГОЛ! 1:0!
Д. Лолли
33'
Желтая карточка
A. Caceres
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сидней
30
Эндрю Редмэйн
ВР
23
Rhyan Grant
(К)
ЦЗ
41
Alexandar Popovic
ЦЗ
3
Aaron Gurd
ЦЗ
4
Jordan Courtney-Perkins
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
15
Лео Сена
ОП
10
Anthony Caceres
ЦП
10
Adrian Segecic
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
9
Патрик Климала
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
Вестерн Сидней Уондерерс
20
Лоуренс Томас
(К)
ВР
2
Gabriel Cléúr
ЦЗ
25
Tae-uk Jeong
ЦЗ
6
Alex Bonetig
ЦЗ
22
Anthony Pantazopoulos
ЦЗ
8
Dylan Scicluna
ЦП
9
Zachary Sapsford
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
12
Oscar Priestman
ЦП
14
Nicolas Milanovic
ЦП
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Главный тренер
Марк Рудан
Сидней
12
Harrison Devenish-Meares
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
6
Corey Hollman
ЦП
8
Анас Уахим
АП
20
Tiago Quintal
ЦФ
22
Nathan Amanatidis
ЦФ
9
Jaiden Kucharski
ЦФ
Вестерн Сидней Уондерерс
23
Jordan Holmes
ВР
19
Jack Clisby
ЦЗ
13
Dean Pelekanos
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Aydan Hammond
ЦФ
14
Marcus Antonsson
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Редмэйн
23
3
4
41
15
Сена
10
10
11
Коста
9
Климала
11
Лолли
4-5-1
20
Томас
25
6
22
2
8
23
Краев
12
14
9
26
Боррелло
11
Лолли
6
6
11
Лолли
11
Коста
8
Уахим
8
Уахим
11
Коста
10
9
9
10
2
19
19
2
22
13
13
22
12
64
Мата
64
Мата
12
14
7
7
14
9
14
14
9
Остались в запасе
Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс
12
Harrison Devenish-Meares
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
20
Tiago Quintal
ЦФ
22
Nathan Amanatidis
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
23
Jordan Holmes
ВР
Главный тренер
Марк Рудан
Остались в запасе
12
Harrison Devenish-Meares
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
20
Tiago Quintal
ЦФ
22
Nathan Amanatidis
ЦФ
Остались в запасе
23
Jordan Holmes
ВР
Главный тренер
Стив Корица
Главный тренер
Марк Рудан
Статистика матча Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс
3
2
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
10
Нарушения
16
18
Офсайды
1
1
Количество передач
425
323
Сейвы
1
0
Точность передач %
81
74
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
4
8
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Матчи команд
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
0 : 0
21.11.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
31.10.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
2 : 1
25.10.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
05.12.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
4 : 2
20.11.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
5 : 2
24.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, 26 тур
Вестерн Сидней Уондерерс
0 : 2
25.04.2026
Мельбурн Виктори
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Elder, Australia
Стадион:
Allianz Stadium, Sydney
Новости команд
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Сидней
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