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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори
Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори: обзор матча 26 октября 2024
Мельбурн Сити
26.10.2024, суббота, 11:35
Австралия. А-лига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Мельбурн Виктори
64'
A. Nabbout
5'
Н. Велупиллай
12'
Н. Вергос
25'
R. Teague
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори
90'
+3
Замена
F. Monge
️️️️
Н. Велупиллай
Замена
A. Sulemani
️️️️
Н. Аткинсон
89'
Замена
H. Politidis
️️️️
Й. Коэн
80'
72'
Замена
S.
️️️️
З. Машаш
67'
Замена
Д. Арзани
️️️️
R. Piscopo
67'
Замена
J. Lual
️️️️
Н. Вергос
ГОЛ! 1:3!
A. Nabbout
64'
Замена
А. Кюн
️️️️
C. Talbot
59'
Замена
Z. Schreiber
️️️️
Х. Феррейра
46'
Желтая карточка
S. Ugarković
39'
25'
ГОЛ! 0:3!
R. Teague
12'
ГОЛ! 0:2!
Н. Вергос
Пас отдал
R. Piscopo
5'
ГОЛ! 0:1!
Н. Велупиллай
Пас отдал
Н. Вергос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мельбурн Сити
33
Патрик Бич
ВР
16
Азиз Бехич
(К)
ЛЗ
25
Callum Talbot
ЦЗ
26
Samuel Souprayen
ЦЗ
5
Кай Труин
ЦЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
6
Steven Ugarković
ЦП
7
Марко Тильо
ПВ
10
Йонатан Коэн
ЦФ
15
Andrew Nabbout
ЦФ
Главный тренер
Радо Видошич
Мельбурн Виктори
25
Jack Duncan
ВР
2
Джейсон Гериа
ЦЗ
23
Joshua Rawlins
ЦЗ
5
Brendan Hamill
ЦЗ
8
Jordi Valadon
ЦЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
8
Ryan Teague
ЦП
17
Нишан Велупиллай
ЦП
7
Reno Piscopo
ЦП
9
Никос Вергос
ЦФ
12
Kasey Bos
ЦФ
Мельбурн Сити
1
Jamie Young
ВР
19
Harry Politidis
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
6
Zane Schreiber
ЦП
47
Kavian Rahmani
ЦП
17
Arion Sulemani
ЦФ
Мельбурн Виктори
30
Daniel Graskoski
ВР
3
Adama Traoré
ЦЗ
18
Fabian Monge
ЦП
15
Даниэль Арзани
ЦП
27
Jing Lual
ЦФ
11
Santos
ЦФ
10
Бруно Форнароли
ЦФ
3-2-1-1-2
33
Бич
26
5
Труин
33
Феррейра
16
Бехич
13
Аткинсон
6
7
Тильо
15
10
Коэн
4-4-2
25
23
5
8
2
Гериа
8
17
Велупиллай
7
29
Машаш
12
9
Вергос
10
Коэн
19
19
10
Коэн
25
30
Кюн
30
Кюн
25
33
Феррейра
6
6
33
Феррейра
13
Аткинсон
17
17
13
Аткинсон
17
Велупиллай
18
18
17
Велупиллай
7
15
Арзани
15
Арзани
7
9
Вергос
27
27
9
Вергос
29
Машаш
11
11
29
Машаш
Остались в запасе
Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори
1
Jamie Young
ВР
47
Kavian Rahmani
ЦП
Главный тренер
Радо Видошич
30
Daniel Graskoski
ВР
3
Adama Traoré
ЦЗ
10
Бруно Форнароли
ЦФ
Остались в запасе
1
Jamie Young
ВР
47
Kavian Rahmani
ЦП
Остались в запасе
30
Daniel Graskoski
ВР
3
Adama Traoré
ЦЗ
10
Бруно Форнароли
ЦФ
Главный тренер
Радо Видошич
Статистика матча Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори
1
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
9
2
Нарушения
13
8
Офсайды
4
2
Количество передач
508
369
Сейвы
3
4
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Перт Глори
- : -
11.12.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
31.10.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
3 : 1
17.10.2026
Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
1 : 1
21.11.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 1/4 финала
Мельбурн Виктори
0 : 1
02.05.2026
Сидней
Информация о матче
Главный судья:
Alexander King, Australia
Стадион:
Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne
Новости команд
Все
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2025.09.16 11:41
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