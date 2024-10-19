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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней: обзор матча 19 октября 2024
Вестерн Сидней Уондерерс
19.10.2024, суббота, 11:35
Австралия. А-лига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Сидней
17'
Д. Лолли
64'
П. Климала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней
90'
+2
Желтая карточка
Э. Редмэйн
90'
Замена
Д. Кинг
️️️️
Д. Коста
87'
Красная карточка
M. Burgess
Замена
M. Antonsson
️️️️
Б. Боррелло
84'
83'
Замена
M. Burgess
️️️️
Л. Сена
65'
Желтая карточка
Д. Коста
64'
ГОЛ! 0:2!
П. Климала
Пас отдал
H. Matthews
58'
Замена
C. Hollman
️️️️
А. Уахим
Замена
Б. Краев
️️️️
Z. Sapsford
46'
39'
Желтая карточка
R. Grant
Желтая карточка
G. Cléúr
35'
Желтая карточка
N. Milanovic
25'
25'
Желтая карточка
A. Popovic
23'
Желтая карточка
П. Климала
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лолли
Пас отдал
П. Климала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерн Сидней Уондерерс
19
Jack Clisby
ЦЗ
6
Alex Bonetig
ЦЗ
25
Tae-uk Jeong
ЦЗ
2
Gabriel Cléúr
ЦЗ
9
Zachary Sapsford
ЦП
14
Nicolas Milanovic
ЦП
25
Joshua Brillante
ЦП
8
Dylan Scicluna
ЦП
26
Брендон Боррелло
(К)
ЦФ
7
Aydan Hammond
ЦФ
Главный тренер
Марк Рудан
Сидней
30
Эндрю Редмэйн
ВР
23
Rhyan Grant
(К)
ЦЗ
41
Alexandar Popovic
ЦЗ
4
Jordan Courtney-Perkins
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
15
Лео Сена
ОП
14
Hayden Matthews
ЦП
10
Anthony Caceres
ЦП
8
Анас Уахим
АП
11
Джо Лолли
ЦФ
9
Патрик Климала
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
Вестерн Сидней Уондерерс
23
Jordan Holmes
ВР
23
Божидар Краев
ЦП
64
Хуан Мата
АП
14
Marcus Antonsson
ЦФ
26
Thomas Beadling
ЦФ
Сидней
12
Harrison Devenish-Meares
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
10
Adrian Segecic
ЦП
14
Max Burgess
ЦП
6
Corey Hollman
ЦП
9
Jaiden Kucharski
ЦФ
22
Nathan Amanatidis
ЦФ
4-4-2
19
25
2
6
9
25
8
14
7
26
Боррелло
3-1-2-2-2
30
Редмэйн
23
41
4
15
Сена
14
10
8
Уахим
11
Коста
9
Климала
11
Лолли
9
23
Краев
23
Краев
9
26
Боррелло
14
14
26
Боррелло
11
Коста
16
Кинг
16
Кинг
11
Коста
15
Сена
14
14
15
Сена
8
Уахим
6
6
8
Уахим
Остались в запасе
Вестерн Сидней Уондерерс
Сидней
23
Jordan Holmes
ВР
64
Хуан Мата
АП
26
Thomas Beadling
ЦФ
Главный тренер
Марк Рудан
12
Harrison Devenish-Meares
ВР
10
Adrian Segecic
ЦП
9
Jaiden Kucharski
ЦФ
22
Nathan Amanatidis
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
Остались в запасе
23
Jordan Holmes
ВР
64
Хуан Мата
АП
26
Thomas Beadling
ЦФ
Остались в запасе
12
Harrison Devenish-Meares
ВР
10
Adrian Segecic
ЦП
9
Jaiden Kucharski
ЦФ
22
Nathan Amanatidis
ЦФ
Главный тренер
Марк Рудан
Главный тренер
Стив Корица
Статистика матча Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней
2
1
5
Всего ударов по воротам
12
19
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
6
2
Нарушения
10
12
Количество передач
446
461
Сейвы
5
1
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
2
8
Матчи команд
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
05.12.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
4 : 2
20.11.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
5 : 2
24.10.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, 26 тур
Вестерн Сидней Уондерерс
0 : 2
25.04.2026
Мельбурн Виктори
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
0 : 0
21.11.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
31.10.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
2 : 1
25.10.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Информация о матче
Главный судья:
Alexander King, Australia
Стадион:
КоммБанк
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Вестерн Сидней Уондерерс
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