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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Сентрал Кост Маринерс - Мельбурн Виктори
Сентрал Кост Маринерс - Мельбурн Виктори: обзор матча 18 октября 2024
Сентрал Кост Маринерс
18.10.2024, пятница, 11:35
Австралия. А-лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Мельбурн Виктори
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сентрал Кост Маринерс - Мельбурн Виктори
90'
+6
Желтая карточка
J. Duncan
89'
Замена
S.
️️️️
Н. Велупиллай
Замена
N. Duarte
️️️️
R. Edmondson
86'
Замена
H. Eames
️️️️
H. Steele
86'
Замена
B. Brandtman
️️️️
S. Roux
74'
Замена
S. James Ngor
️️️️
В. Фейжао
67'
67'
Замена
Н. Вергос
️️️️
Б. Форнароли
67'
Замена
J. Lual
️️️️
З. Машаш
61'
Замена
J. Rawlins
️️️️
R. Piscopo
60'
Красная карточка
R. Miranda
Желтая карточка
Э. МакКалмонт
53'
45'
+5
Пенальти не реализован!
Б. Форнароли
33'
Желтая карточка
Д. Гериа
4'
Желтая карточка
R. Teague
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сентрал Кост Маринерс
40
Dylan Peraić-Cullen
ВР
15
Storm Roux
ЦЗ
5
Lucas Mauragis
ЦЗ
45
Brian Kaltack
(К)
ЦЗ
11
Витор Фейжао
ЛВ
16
Harrison Steele
ЦП
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
26
Brad Tapp
ЦП
45
Alou Kuol
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
10
Mikael
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
Мельбурн Виктори
25
Jack Duncan
ВР
2
Джейсон Гериа
ЦЗ
5
Brendan Hamill
ЦЗ
21
Roderick Miranda
(К)
ЦЗ
7
Reno Piscopo
ЦП
8
Ryan Teague
ЦП
17
Нишан Велупиллай
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
10
Бруно Форнароли
ЦФ
12
Kasey Bos
ЦФ
Сентрал Кост Маринерс
1
Jack Warshawsky
ВР
27
Sasha Kuzevski
ЦЗ
21
Nathan Paull
ЦЗ
37
Bailey Brandtman
ЦП
19
Sabit James Ngor
ЦП
6
Haine Eames
ЦП
14
Nicholas Duarte
ЦФ
Мельбурн Виктори
3
Adama Traoré
ЦЗ
23
Joshua Rawlins
ЦЗ
18
Fabian Monge
ЦП
11
Santos
ЦФ
27
Jing Lual
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
3-3-1-3
40
15
5
45
16
8
МакКалмонт
26
11
Фейжао
10
27
45
3-4-2
25
2
Гериа
5
21
8
17
Велупиллай
29
Машаш
7
12
10
Форнароли
15
37
37
15
11
Фейжао
19
19
11
Фейжао
16
6
6
16
27
14
14
27
7
23
23
7
17
Велупиллай
11
11
17
Велупиллай
29
Машаш
27
27
29
Машаш
10
Форнароли
9
Вергос
9
Вергос
10
Форнароли
Остались в запасе
Сентрал Кост Маринерс
Мельбурн Виктори
1
Jack Warshawsky
ВР
27
Sasha Kuzevski
ЦЗ
21
Nathan Paull
ЦЗ
Главный тренер
Марк Джексон
3
Adama Traoré
ЦЗ
18
Fabian Monge
ЦП
Остались в запасе
1
Jack Warshawsky
ВР
27
Sasha Kuzevski
ЦЗ
21
Nathan Paull
ЦЗ
Остались в запасе
3
Adama Traoré
ЦЗ
18
Fabian Monge
ЦП
Главный тренер
Марк Джексон
Статистика матча Сентрал Кост Маринерс - Мельбурн Виктори
1
1
3
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
6
Офсайды
3
0
Количество передач
446
414
Сейвы
1
1
Точность передач %
79
77
Удары мимо ворот
9
7
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
- : -
12.12.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 2
17.10.2026
Ньюкасл Джетс
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
1 : 1
21.11.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 1/4 финала
Мельбурн Виктори
0 : 1
02.05.2026
Сидней
Информация о матче
Главный судья:
Алиреза Фагани
(Кашмер)
Стадион:
Сентрал Кост Стэдиум
Новости команд
Все
Сентрал Кост Маринерс
Мельбурн Виктори
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
«Шэньхуа» Слуцкого упустил победу в матче азиатской ЛЧ, ведя 2:0 к 75-й минуте
2024.11.05 13:12
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Мельбурн Виктори». Это вторая подряд крупная победа при тен Хаге
2022.07.15 15:20
3
35-летний Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори»
2022.07.12 10:30
Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона
2019.05.04 08:55
5
«Шэньхуа» Слуцкого упустил победу в матче азиатской ЛЧ, ведя 2:0 к 75-й минуте
2024.11.05 13:12
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Мельбурн Виктори». Это вторая подряд крупная победа при тен Хаге
2022.07.15 15:20
3
35-летний Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори»
2022.07.12 10:30
Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона
2019.05.04 08:55
5
Гинер – о контракте ЦСКА с корейским автоконцерном: «Вернем Хонду»
2019.04.05 10:08
7
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