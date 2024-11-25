Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Аль-Гарафа - Аль-Наср
Аль-Гарафа - Аль-Наср: обзор матча 25 ноября 2024
Аль-Гарафа
25.11.2024, понедельник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 5 тур
1 : 3
Завершен
Аль-Наср
75'
Хоселу
46'
К. Роналду
58'
А. Габриэль
64'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Гарафа - Аль-Наср
90'
+5
Замена
А. Мухтар
️️️️
Отавио
89'
Замена
С. Аль-Наджди
️️️️
С. Аль-Ганнам
Замена
D. Traore
️️️️
Я. Браими
88'
Вторая желтая
S. Sano
84'
Замена
М. Мунтари
️️️️
A. Yousif
83'
ГОЛ! 1:3!
Хоселу
75'
74'
Замена
А. Гариб
️️️️
А. Габриэль
74'
Замена
А. Ладжами
️️️️
М. Симакан
74'
Замена
Уэсли
️️️️
К. Роналду
Замена
R. Boussafi
️️️️
J. Hamed
66'
64'
ГОЛ! 0:3!
К. Роналду
Пас отдал
А. Габриэль
Желтая карточка
S. Sano
61'
58'
ГОЛ! 0:2!
А. Габриэль
Пас отдал
Отавио
46'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
С. Аль-Ганнам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Гарафа
15
Серхио Рико
ВР
13
Фержани Сасси
(К)
ВР
2
A. Yousif
ЦЗ
15
Matías Nani
ЦЗ
4
S. Sano
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
29
Fabricio Díaz
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
17
Флоринел Коман
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
99
Jamal Hamed
ЦФ
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
25
Отавио
АП
20
Анжело Габриэль
ПВ
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аль-Гарафа
40
Amine Lecomte-Addani
ВР
1
Khalifa Ababacar
ВР
6
Dame Traore
ЦЗ
20
Чан Хюн-Су
ЦЗ
11
A. Surag
ЦЗ
12
Hamid Ismail
ЦП
8
Asker Beck
ЦП
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
19
Yousef Saaed Ahmed
ЦФ
25
Мохаммед Мунтари
ЦФ
17
R. Boussafi
ЦФ
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
8
Али Мухтар
ОП
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
20
Уэсли
ЦФ
60
Saad Haqawi
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
4-2-3
15
Серхио Рико
2
15
4
28
Кечрида
29
8
Браими
99
13
Хоселу
17
Коман
4-1-1-3-1
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
3
Симакан
33
Аль-Фатиль
12
Аль-Бушал
77
Брозович
17
аль-Хаибари
20
Габриэль
25
Отавио
10
Мане
7
Роналду
8
Браими
6
6
8
Браими
2
25
Мунтари
25
Мунтари
2
99
17
17
99
2
Аль-Ганнам
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
2
Аль-Ганнам
3
Симакан
78
Ладжами
78
Ладжами
3
Симакан
25
Отавио
8
Мухтар
8
Мухтар
25
Отавио
20
Габриэль
29
Гариб
29
Гариб
20
Габриэль
7
Роналду
20
Уэсли
20
Уэсли
7
Роналду
Остались в запасе
Аль-Гарафа
Аль-Наср
40
Amine Lecomte-Addani
ВР
1
Khalifa Ababacar
ВР
20
Чан Хюн-Су
ЦЗ
11
A. Surag
ЦЗ
12
Hamid Ismail
ЦП
8
Asker Beck
ЦП
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
19
Yousef Saaed Ahmed
ЦФ
36
Рагед Наджар
ВР
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
60
Saad Haqawi
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
40
Amine Lecomte-Addani
ВР
1
Khalifa Ababacar
ВР
20
Чан Хюн-Су
ЦЗ
11
A. Surag
ЦЗ
12
Hamid Ismail
ЦП
8
Asker Beck
ЦП
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
19
Yousef Saaed Ahmed
ЦФ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
60
Saad Haqawi
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аль-Гарафа - Аль-Наср
1
1
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
6
Нарушения
13
11
Офсайды
1
2
Количество передач
284
538
Сейвы
2
2
Точность передач %
76
87
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Шахания
- : -
04.12.2026
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Сайлия
0 : 2
27.11.2026
Аль-Гарафа
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Кува Аль-Джавия
2 : 1
23.11.2026
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Гарафа
3 : 2
20.11.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Гарафа
1 : 2
07.11.2026
Аль-Духаиль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Гарафа
0 : 5
02.11.2026
Аль-Кадисия
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Наср
- : -
04.12.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
0 : 1
28.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Информация о матче
Главный судья:
Шон Эванс
Стадион:
Аль Бейт
Новости команд
Все
Аль-Гарафа
Аль-Наср
Роналду не сыграет в одной команде с Месси: известна причина
Вчера, 11:34
6
Высшая лига: шансы «Аль-Хазма» и «Аль-Насра» на победу в матче 13-го тура
27 ноября
Реакция Бруну Фернандеша на слова мамы Роналду
25 ноября
1
Экс-тренер Португалии: «Роналду – игрок уровня Месси, Марадоны, Кройфа»
25 ноября
1
Гвардиола – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Это не должно закончиться так плохо»
25 ноября
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрока сборной Катара жестко наказали на ЧМ-2026
25 июня
1
«Аль-Иттихад» – «Аль-Гарафа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2026
10 февраля
Лидер чемпионата Катара подписал парня Люси Чеботиной, игравшего в РПЛ
11 января
9
«Аль-Гарафа» – «Аль-Вахда»: прогноз и ставки на матч 22 декабря 2025 с коэффициентом 1.78
2025.12.21 08:51
Роналду не сыграет в одной команде с Месси: известна причина
Вчера, 11:34
6
Высшая лига: шансы «Аль-Хазма» и «Аль-Насра» на победу в матче 13-го тура
27 ноября
Реакция Бруну Фернандеша на слова мамы Роналду
25 ноября
1
Экс-тренер Португалии: «Роналду – игрок уровня Месси, Марадоны, Кройфа»
25 ноября
1
Гвардиола – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Это не должно закончиться так плохо»
25 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+