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Судьи
Главный судья:
Лоран Дюамель (Руан)
Помощники:
Стефан Дюамель, Кристоф Капелли.

Ювентус - Аякс

25.02.2010, Четверг, 23:05 мск Турин, стадион Стадио Олимпико Трансляция: "НТВ+ Классика" 22:55 (прямая) Лига Европы, 1/16 финала , ответный матч Ювентус - Аякс
Первый матч: 2 - 1
Лига Европы (2009/2010)
Квалификация, 1/16 финала
первый матч		 18 февраля, четверг 21:00 Аякс 1:2 Ювентус
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