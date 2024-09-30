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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Аль-Садд - Эстегляль
Аль-Садд - Эстегляль: обзор матча 30 сентября 2024
Аль-Садд
30.09.2024, понедельник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 2 тур
2 : 0
Завершен
Эстегляль
40'
Х. Хоссейни (АГ)
68'
А. Афиф (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Садд - Эстегляль
Желтая карточка
Кристо
90'
+8
90'
+5
Замена
A. Koushki
️️️️
Ж. Машарипов
Замена
А. Сухаиль
️️️️
А. Бадр Аль-Язиди
90'
+2
Замена
Кристо
️️️️
Р. Мухика
78'
Замена
М. Ваад
️️️️
Гильерме
78'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Афиф
68'
67'
Замена
A. Ramezani
️️️️
Р. Чешми
66'
Замена
М. Закипур
️️️️
А. Жалали
66'
Замена
Г. Какута
️️️️
A. Rezavand
65'
Желтая карточка
Р. Чешми
46'
Замена
R. Silva
️️️️
I. Salimi
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Х. Хоссейни
40'
Желтая карточка
М. Камара
30'
Замена
А. Бадр Аль-Язиди
️️️️
Ю. Аталь
24'
Замена
Т. Салман
️️️️
П. Мигель
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Садд
22
Мешаал Баршам
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
6
Пауло Отавио
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
2
Педро Мигель
ЦЗ
4
Мохамед Камара
ОП
8
Матеус Урибе
ОП
8
Гильерме
ЦП
16
Буалем Хухи
ПВ
30
Акрам Афиф
(К)
ЦФ
19
Рафа Мухика
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
Эстегляль
1
Хоссейн Хоссейни
(К)
ВР
33
Аболфазль Жалали
ЛЗ
3
Saman Fallah
ЦЗ
6
Iman Salimi
ЦЗ
4
Рузбех Чешми
ЦЗ
10
Рамин Резаэян
ПЗ
10
Жалолиддин Машарипов
ЛВ
22
Дидье Ндонг
ЦП
88
Arash Rezavand
ЦП
77
Мехрдад Мохаммади
ПВ
19
Gustavo Blanco
ЦФ
Аль-Садд
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
8
Али Асад
ОП
7
Мохаммед Ваад
ОП
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ЦП
14
Мустафа Машаал
ЦП
5
Тарек Салман
ЦП
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
11
Giovani
ЦФ
17
Кристо
ЦФ
15
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
Эстегляль
12
Mohammadreza Khaledabadi
ВР
50
Amirhossein Nikpour
ВР
4
Милад Закипур
ЛЗ
2
Мохаммад Хоссейн Морадманд
ЦЗ
55
Raphael Silva
ЦЗ
70
Mehdi Bahraminejad
ЦП
66
Zargham Saadavi
ЦП
14
Zobeir Niknafs
ЦП
80
Mohammad Hossein Eslami
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
23
Arman Ramezani
ЦФ
20
Alireza Koushki
ЦФ
4-2-1-1-2
22
Баршам
6
Отавио
29
Сайсс
2
Мигель
20
Аталь
4
Камара
8
Урибе
8
Гильерме
16
Хухи
19
Мухика
30
Афиф
3-2-2-2-1
1
Хоссейни
3
6
4
Чешми
10
Резаэян
33
Жалали
22
Ндонг
88
77
Мохаммади
10
Машарипов
19
Аль-Язиди
37
Сухаиль
37
Сухаиль
Аль-Язиди
8
Гильерме
7
Ваад
7
Ваад
8
Гильерме
20
Аталь
13
Аль-Язиди
13
Аль-Язиди
20
Аталь
2
Мигель
5
Салман
5
Салман
2
Мигель
19
Мухика
17
Кристо
17
Кристо
19
Мухика
33
Жалали
4
Закипур
4
Закипур
33
Жалали
6
55
55
6
88
5
Какута
5
Какута
88
4
Чешми
23
23
4
Чешми
10
Машарипов
20
20
10
Машарипов
Остались в запасе
Аль-Садд
Эстегляль
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
8
Али Асад
ОП
14
Мустафа Машаал
ЦП
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
11
Giovani
ЦФ
15
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
12
Mohammadreza Khaledabadi
ВР
50
Amirhossein Nikpour
ВР
2
Мохаммад Хоссейн Морадманд
ЦЗ
70
Mehdi Bahraminejad
ЦП
66
Zargham Saadavi
ЦП
14
Zobeir Niknafs
ЦП
80
Mohammad Hossein Eslami
ЦП
Остались в запасе
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
8
Али Асад
ОП
14
Мустафа Машаал
ЦП
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
11
Giovani
ЦФ
15
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
Остались в запасе
12
Mohammadreza Khaledabadi
ВР
50
Amirhossein Nikpour
ВР
2
Мохаммад Хоссейн Морадманд
ЦЗ
70
Mehdi Bahraminejad
ЦП
66
Zargham Saadavi
ЦП
14
Zobeir Niknafs
ЦП
80
Mohammad Hossein Eslami
ЦП
Главный тренер
Бруну Пинейру
Статистика матча Аль-Садд - Эстегляль
2
1
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
13
Нарушения
9
12
Офсайды
2
0
Количество передач
358
451
Сейвы
3
7
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Ахли
- : -
03.12.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Вакра
1 : 0
28.11.2026
Аль-Садд
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Садд
3 : 2
20.11.2026
Лусаил
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Садд
3 : 4
08.11.2026
Аль-Райян
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Эстегляль
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Эстегляль
- : -
07.12.2026
Нефтчи
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Айн
1 : 1
23.11.2026
Эстегляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Эстегляль
1 : 0
03.11.2026
Аль-Шамаль
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шабаб Аль-Ахли
2 : 0
27.10.2026
Эстегляль
Лига чемпионов АФК Элит, 2 тур
Аль-Гарафа
1 : 2
12.10.2026
Эстегляль
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Эстегляль
3 : 0
14.09.2026
Аль-Садд
Информация о матче
Главный судья:
Ен-Хюк Ким
(Сеул)
Стадион:
Ясим Бин Хамад
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