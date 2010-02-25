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Судьи
Главный судья:
Чунейт Чакир (Стамбул)

Марсель - Копенгаген

25.02.2010, Четверг, 21:00 мск Марсель, стадион Велодром Лига Европы, 1/16 финала , ответный матч Марсель - Копенгаген
Первый матч: 3 - 1
Лига Европы (2009/2010)
Квалификация, 1/16 финала
первый матч		 18 февраля, четверг 23:05 Копенгаген 1:3 Марсель
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