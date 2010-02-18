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Судьи
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо (Мадрид)

Копенгаген - Марсель

18.02.2010, Четверг, 23:05 мск Копенгаген, стадион Паркен Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Копенгаген - Марсель
Группа K И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСВ 6 4 2 0 8:3 +5 14
2. Копенгаген 6 3 1 2 7:4 +3 10
3. Спарта 6 2 1 3 7:9 -2 7
4. Клуж 6 1 0 5 4:10 -6 3
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