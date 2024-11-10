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Расписание матчей
Андорра. Примера Дивизио
Пас де ла Каза - Санта-Колома
Пас де ла Каза - Санта-Колома: обзор матча 10 ноября 2024
Пас де ла Каза
10.11.2024, воскресенье, 18:00
Андорра. Примера Дивизио, 8 тур
2 : 0
Завершен
Санта-Колома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Пас де ла Каза - Санта-Колома
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Пас де ла Каза
Андорра. Примера Дивизио, 27 тур
Пас де ла Каза
1 : 5
18.05.2025
Атлетик д'Эскальдес
Андорра. Примера Дивизио, 26 тур
Ла Массана
0 : 5
11.05.2025
Пас де ла Каза
Андорра. Примера Дивизио, 25 тур
Пас де ла Каза
0 : 2
03.05.2025
Пенья Энкарнада
Андорра. Примера Дивизио, 24 тур
Интер
3 : 0
27.04.2025
Пас де ла Каза
Андорра. Примера Дивизио, 23 тур
Пас де ла Каза
1 : 2
13.04.2025
Ордино
Санта-Колома
Лига конференций, 2 раунд
Рапид
6 : 2
29.07.2026
Санта-Колома
Лига конференций, 2 раунд
Санта-Колома
1 : 3
23.07.2026
Рапид
Лига конференций, 1 раунд
Санта-Колома
3 : 0
16.07.2026
Пенибонт
Лига конференций, 1 раунд
Пенибонт
0 : 1
09.07.2026
Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 27 тур
Рейнджерс
2 : 0
16.05.2026
Санта-Колома
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Пас де ла Каза
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«Санта-Колома» – «Полесье»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.67
2025.07.30 20:39
«Санта-Колома» – «Борац»: прогноз на матч 17 июля с 67% вероятностью захода ставки
2025.07.16 12:53
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2025.07.16 09:27
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2023.12.08 13:40
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2023.11.23 22:07
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