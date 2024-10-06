Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Мариехамн - Интер
Мариехамн - Интер: обзор матча 06 октября 2024
Мариехамн
06.10.2024, воскресенье, 16:30
Финляндия. Вейккауслига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Интер
61'
D. Smith (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мариехамн - Интер
90'
+2
Замена
E. Nzoko
️️️️
Й. Или-Кокко
88'
Замена
O. Eloluoto
️️️️
D. Smith
80'
Желтая карточка
L. Kuittinen
Замена
O. Muhamed Tehe
️️️️
A. Larsson
71'
61'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
D. Smith
Замена
M. Amadou Sabo
️️️️
С. Дальстрем
55'
16'
Желтая карточка
D. Smith
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариехамн
32
Matias Riikonen
ВР
13
Kalle Wallius
ЦЗ
4
Eero-Matti Auvinen
ЦЗ
17
Robin Sid
ЦП
10
Себастьян Дальстрем
ЦП
20
Emmanuel Patut
ЦП
33
Daniel Enqvist
ЦП
14
Michael Fonsell
ЦП
11
Jayden Reid
ЦФ
7
Adam Larsson
ЦФ
16
Hugo Alexandre Santos Cardoso
ЦФ
Главный тренер
Бруну Ромау
Интер
12
Eero Vuorjoki
ВР
22
Luka Kuittinen
ЦЗ
5
Альбин Гранлунд
ЦЗ
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
8
K. Jansen
ЦП
20
Joonas Kekarainen
ЦП
48
Axel Kouame
ЦП
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
9
D. Smith
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
19
Матиас Тамминен
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Мариехамн
97
Marc Nordqvist
ВР
18
Olawale Muhamed Tehe
ЦП
6
Emmanuel Okereke
ЦП
26
Mamane Amadou Sabo
ЦП
8
M. Ojala
ЦФ
28
Jiri Nissinen
ЦФ
43
Leo Andersson
ЦФ
Интер
13
Tino Kangasaho
ВР
30
Valentin Purosalo
ЦЗ
11
Жан Боту
ЛВ
3
J. Hamalainen (o.g.)
ЦФ
26
Viktor Kanižaj
ЦФ
18
Otto Eloluoto
ЦФ
2-5-3
32
13
4
10
Дальстрем
20
33
14
17
16
7
11
3-3-1-3
12
22
5
Гранлунд
24
8
20
48
8
Или-Кокко
19
Тамминен
19
9
7
18
18
7
10
Дальстрем
26
26
10
Дальстрем
9
18
18
9
Остались в запасе
Мариехамн
Интер
97
Marc Nordqvist
ВР
6
Emmanuel Okereke
ЦП
8
M. Ojala
ЦФ
28
Jiri Nissinen
ЦФ
43
Leo Andersson
ЦФ
Главный тренер
Бруну Ромау
13
Tino Kangasaho
ВР
30
Valentin Purosalo
ЦЗ
11
Жан Боту
ЛВ
3
J. Hamalainen (o.g.)
ЦФ
26
Viktor Kanižaj
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Остались в запасе
97
Marc Nordqvist
ВР
6
Emmanuel Okereke
ЦП
8
M. Ojala
ЦФ
28
Jiri Nissinen
ЦФ
43
Leo Andersson
ЦФ
Остались в запасе
13
Tino Kangasaho
ВР
30
Valentin Purosalo
ЦЗ
11
Жан Боту
ЛВ
3
J. Hamalainen (o.g.)
ЦФ
26
Viktor Kanižaj
ЦФ
Главный тренер
Бруну Ромау
Главный тренер
Веса Васара
Статистика матча Мариехамн - Интер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Яро
1 : 1
17.10.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
Мариехамн
0 : 0
10.10.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
СИК
2 : 1
18.09.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Мариехамн
1 : 0
12.09.2026
ТПС
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Лахти
2 : 1
08.09.2026
Мариехамн
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Интер
4 : 3
02.11.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ВПС
0 : 1
24.10.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
Интер
1 : 2
17.10.2026
Оулу
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Рейтала
(Хельсинки)
Стадион:
Wiklof Holding Arena, Mariehamn
Новости команд
Все
Мариехамн
Интер
«Копенгаген» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Копенгаген» – «Интер Турку»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Интер» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Интер Турку» – «Копенгаген»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Вадуц» – «Интер Турку»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Кангасколкка: «В 18 лет приезжал в «Спартак». Там сказали, что могут забрать в армию»
2018.02.27 09:17
5
Сопернику «Краснодара» отгрузили пять голов в Кубке Финляндии
2015.08.15 17:06
«Копенгаген» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Копенгаген» – «Интер Турку»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Интер» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Интер Турку» – «Копенгаген»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Вадуц» – «Интер Турку»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+