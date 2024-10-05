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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Гнистан - Лахти
Гнистан - Лахти: обзор матча 05 октября 2024
Гнистан
05.10.2024, суббота, 14:00
Финляндия. Вейккауслига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Лахти
37'
V. Hänninen
63'
J. Latonen
19'
P. Andrade
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гнистан - Лахти
83'
Замена
О. Коскинен
️️️️
E. Virta
Замена
H. Woivalin
️️️️
G. Europaeus
77'
72'
Замена
B. Mulahalilović
️️️️
T. Jäntti
Замена
K. Liikonen
️️️️
S. Heiskanen
69'
66'
Замена
A. Babiker
️️️️
L. Ivanovic
ГОЛ! 2:1!
J. Latonen
Пас отдал
H. Ölander
63'
Замена
H. Ölander
️️️️
Й. Энкеруд
62'
ГОЛ! 1:1!
V. Hänninen
Пас отдал
S. Heiskanen
37'
19'
ГОЛ! 0:1!
P. Andrade
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гнистан
1
Anthony Marcucci
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
2
Elias Äijälä
ЦЗ
15
Gabriel Europaeus
ЦП
3
Saku Heiskanen
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
17
Vertti Hänninen
ЦП
10
Joakim Latonen
ЦП
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
32
Беньямин Татар
ЦФ
Главный тренер
Юсси Леппялахти
Лахти
31
Osku Maukonen
ВР
25
Topias Inkinen
ЦЗ
32
Felix Straussl
ЦЗ
26
Pablo Andrade
ЦЗ
66
Riku Selander
ЦЗ
17
Tommi Jäntti
ЦП
21
Matias Vainionpää
ЦП
14
Samuel Pasanen
ЦП
10
Eemeli Virta
ЦП
21
Michael López
ЦФ
9
L. Ivanovic
ЦФ
Главный тренер
Тони Линдберг
Гнистан
1
Jiri Koski
ВР
14
Henrik Ölander
ЦЗ
6
Hannes Woivalin
ЦП
18
Roope Pyyskänen
ЦП
25
Robbie Malolo
ЦП
23
K. Liikonen
ЦФ
7
Тим Вяйринен
ЦФ
Лахти
31
David Mikhail
ВР
12
Dylan Fox
ЦЗ
77
Tobias Karkulowski
ЦЗ
27
Benjamin Mulahalilović
ЦП
10
Отсо Коскинен
АП
24
Asaad Babiker
ЦФ
10
Marius Könkkölä
ЦФ
3-5-2
1
40
Ояла
22
Райтала
2
3
26
Еременко
17
10
15
32
Татар
28
Энкеруд
4-4-2
31
32
26
66
25
21
14
10
17
9
21
28
Энкеруд
14
14
28
Энкеруд
15
6
6
15
3
23
23
3
17
27
27
17
10
10
Коскинен
10
Коскинен
10
9
24
24
9
Остались в запасе
Гнистан
Лахти
1
Jiri Koski
ВР
18
Roope Pyyskänen
ЦП
25
Robbie Malolo
ЦП
7
Тим Вяйринен
ЦФ
Главный тренер
Юсси Леппялахти
31
David Mikhail
ВР
12
Dylan Fox
ЦЗ
77
Tobias Karkulowski
ЦЗ
10
Marius Könkkölä
ЦФ
Главный тренер
Тони Линдберг
Остались в запасе
1
Jiri Koski
ВР
18
Roope Pyyskänen
ЦП
25
Robbie Malolo
ЦП
7
Тим Вяйринен
ЦФ
Остались в запасе
31
David Mikhail
ВР
12
Dylan Fox
ЦЗ
77
Tobias Karkulowski
ЦЗ
10
Marius Könkkölä
ЦФ
Главный тренер
Юсси Леппялахти
Главный тренер
Тони Линдберг
Статистика матча Гнистан - Лахти
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
Гнистан
5 : 1
08.11.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Интер
4 : 3
02.11.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
Гнистан
3 : 4
24.10.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Лахти
5 : 1
17.10.2026
ТПС
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
СИК
1 : 0
09.10.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
Лахти
1 : 1
18.09.2026
Яро
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Ильвес
3 : 1
12.09.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Лахти
2 : 1
08.09.2026
Мариехамн
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Эль-Эмара
(Хельсинки)
Стадион:
Mustapekka Areena, Helsinki
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