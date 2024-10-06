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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
ХИК - Хака
ХИК - Хака: обзор матча 06 октября 2024
ХИК
06.10.2024, воскресенье, 18:30
Финляндия. Вейккауслига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Хака
36'
E. Patoulidis
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХИК - Хака
89'
Желтая карточка
E. Mastokangas
88'
Желтая карточка
A. Lepola
75'
Замена
A. Sejdiu
️️️️
E. Patoulidis
Замена
Л. Планж
️️️️
О. Кекчу
64'
63'
Желтая карточка
Х. Ндам
Замена
А. Танака
️️️️
К. Палумец
46'
41'
Желтая карточка
E. Patoulidis
36'
ГОЛ! 0:1!
E. Patoulidis
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХИК
1
Jesse Öst
ВР
23
Ноа Паллас
ЛЗ
24
Бруклин Лайонс-Фостер
ЦЗ
5
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
7
Озан Кекчу
ЛВ
12
Хассан Банде
ЛВ
80
Кевор Палумец
ЦП
22
Liam Möller
ЦП
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Хака
12
Anton Lepola
ВР
4
Хассан Ндам
ЦЗ
5
Nicolas Gianini Dantas
ЦЗ
21
Haymenn Bah-Traoré
ЦЗ
10
Maissa Fall
ЦП
19
B. Reemst
ЦП
11
Imani Lanquedoc
ЦП
16
Marko Bačanin
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
8
T. Siira
ЦФ
13
Oskari Sallinen
ЦФ
Главный тренер
Энди Смит
ХИК
85
Ники Мяенпяя
ВР
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
24
Michael Boamah
ЦЗ
28
Миска Илитолва
ПЗ
37
Атому Танака
ЦП
7
Люк Планж
ЦФ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
Хака
12
Oliver Heino
ВР
20
Jesse Nikki
ЦЗ
24
Nikolas Talo
ЦЗ
26
Akseli Lehtomäki
ЦП
19
Elias Mastokangas
ЦП
25
Ryan Mahuta
ЦФ
99
A. Sejdiu
ЦФ
4-2-2-2
1
23
Паллас
5
О'Шонесси
6
24
Лайонс-Фостер
80
Палумец
22
12
Банде
7
Кекчу
94
Эрвин
8
3-3-4
12
4
Ндам
5
21
10
19
11
13
8
7
16
80
Палумец
37
Танака
37
Танака
80
Палумец
7
Кекчу
7
Планж
7
Планж
7
Кекчу
7
99
99
7
Остались в запасе
ХИК
Хака
85
Ники Мяенпяя
ВР
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
24
Michael Boamah
ЦЗ
28
Миска Илитолва
ПЗ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
12
Oliver Heino
ВР
20
Jesse Nikki
ЦЗ
24
Nikolas Talo
ЦЗ
26
Akseli Lehtomäki
ЦП
19
Elias Mastokangas
ЦП
25
Ryan Mahuta
ЦФ
Главный тренер
Энди Смит
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
24
Michael Boamah
ЦЗ
28
Миска Илитолва
ПЗ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
Остались в запасе
12
Oliver Heino
ВР
20
Jesse Nikki
ЦЗ
24
Nikolas Talo
ЦЗ
26
Akseli Lehtomäki
ЦП
19
Elias Mastokangas
ЦП
25
Ryan Mahuta
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Главный тренер
Энди Смит
Статистика матча ХИК - Хака
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Хака
1 : 2
18.10.2025
КТП
Финляндия. Вейккауслига, 4 тур
Яро
2 : 1
03.10.2025
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
ВПС
1 : 0
26.09.2025
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
Хака
0 : 1
19.09.2025
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
Мариехамн
1 : 1
13.09.2025
Хака
Информация о матче
Главный судья:
Antti Munukka, Finland
Стадион:
Helsinki Football Stadium, Helsinki
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