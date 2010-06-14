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Судьи
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса (Лейрия)
Помощники:
Жозе Мануэл Силва Кардинал, Бертину Миранда (оба - Португалия)

Япония - Камерун

14.06.2010, Понедельник, 18:00 мск Мангаунг/Блумфотейн, стадион Фри Стейт Трансляция: "Россия 2" 17:25 (прямая) Чемпионат мира, 1 тур Япония - Камерун
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нидерланды 3 3 0 0 5:1 +4 9
2. Япония 3 2 0 1 4:2 +2 6
3. Дания 3 1 0 2 3:6 -3 3
4. Камерун 3 0 0 3 2:5 -3 0
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