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Судьи
Главный судья:
Роберто Розетти (Турин)
Помощники:
Паоло Кальканьо, Стефано Айрольди (оба - Италия)

Гана - Австралия

19.06.2010, Суббота, 18:00 мск Рустембург, стадион Роял Бафокенг Трансляция: "Россия-2" - 17:25 (прямая трансляция) Чемпионат мира, 2 тур Гана - Австралия
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Германия 3 2 0 1 5:1 +4 6
2. Гана 3 1 1 1 2:2 0 4
3. Австралия 3 1 1 1 3:6 -3 4
4. Сербия 3 1 0 2 2:3 -1 3
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